L’Unicef nourrit pour la première fois des enfants au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a été des critiqué ce mercredi après l'intervention de l'Unicef qui a lancé une campagne pour nourrir des enfants de familles mises en difficulté par la pandémie au Royaume-Uni. C'est une toute première dans l'histoire de l’organisation onusienne.

L'aide financière de l'Unicef, qui se monte à 25.000 livres sterling (27.700 euros), a été donnée à plusieurs associations aidant des familles du quartier de Southwark, dans le sud de Londres. Elles vont recevoir au total 18.000 petits-déjeuners qui seront distribués par le truchement des écoles durant les deux semaines de vacances de fin d'année. 6.750 petits-déjeuner seront aussi livrés lors des vacances de février.

Le principale groupe d'opposition, le Parti travailliste, a jugé « honteux » que quelque 1.800 familles en difficulté soient nourries pendant les vacances de Noël grâce à l'intervention du Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Le député travailliste Richard Burgon, comme rapporté par The Guardian a tweeté : « La Grande-Bretagne est l’une des nations les plus riches du monde. L'UNICEF, pour la toute première fois, distribue maintenant de la nourriture d'urgence aux enfants d'ici ».

La numéro deux du Labour, Angela Rayner, a déclaré sur Twitter : « Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde. Nos enfants ne devraient pas avoir à compter sur les organisations caritatives humanitaires habituées à opérer dans les zones de guerre et en réponse aux catastrophes naturelles pour les nourrir ce Noël. Boris Johnson devrait avoir honte ».

Le gouvernement du Premier ministre conservateur, Boris Johnson, avait déjà fait face à une masse de critiques pour avoir refusé de livrer des repas gratuits aux enfants les plus pauvres durant les vacances scolaires et en pleine pandémie, avant d'accepter devant la pression d'une campagne menée par la star du football Marcus Rashford.

D'après l'Unicef, créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la pandémie de nouveau coronavirus est la crise la plus urgente touchant les enfants depuis ce conflit mondial. Anna Kettley, sa directrice des programmes pour le pays a déclaré : « Il s'agit de la première intervention d'urgence de l'Unicef ​​au Royaume-Uni, introduite pour lutter contre l'impact sans précédent de la crise des coronavirus et atteindre les familles les plus démunies » ; « Ce financement aidera à bâtir des communautés plus fortes à mesure que l'impact des pandémies s'aggravera, mais en fin de compte, une solution à plus long terme est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté alimentaire, afin qu'aucun enfant n'ait faim ».

Le journal britannique rapporte qu’un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous nous engageons à soutenir les familles les moins bien rémunérées pendant la pandémie et au-delà. C’est pourquoi nous avons augmenté le salaire vital, augmenté l’aide sociale de plusieurs milliards de livres et introduit le programme de subventions d’hiver Covid de 170 millions de livres pour aider les enfants et les familles à rester au chaud et bien nourris pendant les mois les plus froids ».

