« L’uniforme à l’école : Le retour de l’autorité légitime ? »

Ils sont tout mignons ces rosbifs dans leur chemises blanches avec cravates... on dirait qu’ils se rendent à la messe !

C’est déjà un peu woke d’habiller les filles pareil que les garçons, non ?



Ce genre de déguisement, dans les banlieues, no pasaran ! faut pas rêver Gabriel c’est des tenues de bourges



J’vous dis pas aussi le boulot pour les parents, lessive et repassage, oups ! en plus que les chemises blanches on n’en trouve plus nulle part dans les magasins, et que ça ferait mauvais effet de les faire venir de Chine ou d’Inde, la Sandrine Rousseau monterait au créneau parce que ce ne serait pas écolo



L’uniforme à l’école, comme si elle ne formatait pas déjà assez les p’tites têtes blondes !

Le retour de la blouse grise, ou bleue serait plus simple, ferait moins endimanché... et ça fait plus vêtement de travail...