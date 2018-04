L’Union des Jeunes pour le Progrès est une organisation transparente !

Le 27 mars 2018, le journaliste Vincent Hervouët, chef du service « Etranger » sur LCI a affirmé dans l’émission Droit de Suite de la chaine parlementaire que « tout le monde faisait la danse du ventre à Kadhafi. Il a rejoué ce qu’il avait fait en 1969 avec les Gaullistes. Je peux témoigner que Kadhafi avait financé l’UJP, l’Union des jeunes gaullistes pour le progrès ».

Cette émission consacrée aux prétendues « liaisons dangereuses » entre Nicolas Sarkozy et l’ancien président libyen, mort en 2011, se posait notamment la question suivante : « En faisant la guerre à la Libye, voilà 7 ans, pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il choisi d´éliminer Mouammar Kadhafi ? ». Il s’agissait d’évoquer la mise en garde à vue de l’ancien Président de la République française dans le cadre de l’enquête portant sur les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007. En effet, selon le journal Libération « la justice enquête sur le possible versement d’argent de la part du régime libyen à la sphère Sarkozy en vue de la campagne présidentielle de 2007. » Selon l’homme d’affaire Ziad Takieddine, trois valises d’argent libyen auraient été acheminées jusqu’au ministère de l’Intérieur. Une note publiée, datant du 10 décembre 2006 affirme également que le régime libyen aurait réservé « 50 millions d’euros à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. »

Quel est le rapport entre l’Union des jeunes pour le progrès (UJP), mouvement officiel des jeunes gaullistes fondé en 1965, à la demande du général de Gaulle et l’affaire Sarkozy ? Aucun. Le journaliste Vincent Hervouët a avancé dans le cadre du débat, pour éclairer les relations entre la droite française et le régime libyen que notre mouvement aurait aussi été financé par Kadhafi en 1969. Cet élément qui reste à prouver aurait eu lieu dans une période où les règles de déontologie et de financement des partis politiques étaient bien différentes. En effet, la première loi sur ce sujet date 1988 instituant le principe d’un financement public des partis politiques représentés au Parlement et le plafonnement des dépenses électorales pour les législatives et les présidentielles.

Quand bien même cette révélation s’avérerait fondée, la placer dans une émission consacrée à Nicolas Sarkozy et le financement de sa campagne est hors propos. L’Union des jeunes pour le progrès (UJP) est une organisation transparente, cherchant à servir humblement par le militantisme et la défense du gaullisme social « une certaine idée de la France ». Elle s’engage dans un combat contre l’obscurantisme comme le démontre les prises de position de ses présidents successifs. Nous invitons donc, sans agressivité et dans une démarche bienveillante, s’il le souhaite, Monsieur Vincent Hervouët à nous rencontrer pour lui montrer que l’UJP est une formation politique moderne et consciente des enjeux de notre époque notamment en matière de moralisation de la vie publique.

Ferréol Delmas est étudiant en double cursus droit-histoire à Panthéon-Assas et à Sorbonne Université. Il est Président de l’Union des Jeunes pour le Progrès (UJP), mouvement des jeunes gaullistes et Secrétaire général des Républicains-Sorbonne.