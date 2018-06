Dans un monde où de plus en plus la politique locale et la résolution de conflits dépendent des grandes rivalités stratégiques, l'Union Européenne nécessite de renforcer et accélérer la politique de sécurité et de défense commune en vue de créer plus de synergies dans les dépenses de défense. Une plus grande coopération en matière de défense au niveau de l'UE renforce aussi la participation européenne au sein de l'OTAN et soutient le lien transatlantique. Il est temps que l'UE libère tout le potentiel de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) prévue par le Traité de Lisbonne en vue de créer beaucoup plus de synergies et d'efficience dans les dépenses, la recherche, le développement, les achats, la maintenance et la formation. entre les États membres.

Une coopération accrue en matière de défense au niveau de l’UE renforcera la contribution européenne à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux régional et international et améliorera ainsi les objectifs de l’alliance de l’OTAN. Renforcer les capacités dans le domaine de la défense, assure l’autonomie stratégique de l’UE en matière de défense et de sécurité, comme le préconisent la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et les déclarations des leaders européens tels que le chancelier Angela Merkel. Le PESCO présente un intérêt commun pour l’UE et l’OTAN et devrait être un moteur pour la poursuite de la coopération entre les deux organisations dans le développement des capacités, en ce qui concerne la mobilité militaire. Après le Brexit, l’UE sera privée de son deuxième plus grand soutien de la défense et 80% des dépenses de défense de l’OTAN seront non-UE. L’UE et les États-Unis doivent fonder leur coopération aussi dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité sur des principes conformes à l’État de droit, renoncer formellement à recourir à des « tactiques agressives » dans ce domaine et garantir un examen parlementaire complet des services concernés .

L’UE et les États-Unis doivent faciliter les efforts de partage de renseignements entre l’UE et l’OTAN, la cybersécurité et la défense, notamment par l’intermédiaire d’agences spécialisées et de groupes de travail tels que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération. Les structures de PESCO et d’EDF (European Defense Fund), ont été expressément mises en place pour combattre les cyberattaques et conjointement pour améliorer les efforts afin de développer un cadre international complet et transparent en établissant des standards minimums pour les politiques de cybersécurité. Et cela, tout en respectant les libertés fondamentales. Travailler ensemble pour établir des normes pour un comportement responsable de l’État dans le cyberespace sera une autre étape fondamentale. La protection des infrastructures critiques implique la promotion de normes communes et la promotion de la compatibilité et de l’interopérabilité. L’importance croissante de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique exige une coopération renforcée entre l’UE et les États-Unis et des mesures devraient être prises pour promouvoir la coopération entre les entreprises technologiques américaines et européennes. Dernier point, mais non des moindres, il faut souligner l’importance de développer des capacités d’informatique quantique et d’améliorer la coopération entre l’UE et les États-Unis afin de garantir que l’informatique quantique soit d’abord partagée entre partenaires partageant des relations chaleureuses et soutenant des objectifs communs.