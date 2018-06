L’Unité de l’Europe et ses Préocupations de Sécurité

Les observateurs occidentaux ont décrit la politique de Trump contre ses alliés comme une guerre commerciale. Les États-Unis ont imposé à leurs alliés dans l'UE environ 15 à 25% des importations de fer, de produits en aluminium et de voitures. Les pays européens ont jusqu'à présent déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce en réponse à la décision américaine. L'UE a également divulgué une liste de produits américains sur lesquels elle entend imposer des taxes.

Le président américain maintient l'approche America First, conduisant à de profondes divisions dans les relations avec les alliés traditionnels dans l'UE. Certains analystes sont allés à croire que la décision était une forte pression sur les pays de l'UE en réponse à la position tripartite européenne, au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Trump croit que les alliances ne peuvent pas survivre longtemps sans tenir compte des intérêts partagés. Il est donc remarquable que cette décision punitive sévère est venue peu de temps après que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé une frappe militaire contre le régime d'Al-Assad.

L'UE s'inquiète de l'effondrement de son alliance historique avec les États-Unis. De nombreux dirigeants européens parlent déjà d'une fin proche de cette alliance. Ils ont supposé que l'administration Trump abandonne pratiquement l'Europe, malgré ses déclarations positives.

Les résultats de la récente conférence de Munich sur la sécurité ont reflété des préoccupations. Le rapport annuel de la conférence a appelé à la mise en place d'un système de sécurité européen totalement indépendant des États-Unis. Les craintes européennes d'une exposition stratégique ont également fait surface dans les déclarations de certains responsables européens. Ils ont averti l'administration Trump du fait de réduire la participation des États-Unis à l'OTAN. Ils ont considéré que cette mesure pourrait mener au désastre, offrant à Poutine le plus grand cadeau. Trump n'a pas été à l'aise avec l'OTAN. Il a déclaré lors de sa campagne électorale que l'OTAN était une alliance dépassée. En mai 2017, il a embarrassé les dirigeants de l'OTAN lors de la cérémonie d'ouverture du nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles, demandant aux partenaires de remplir leurs obligations. « 23 des 28 pays membres ne payent toujours pas ce qu'ils devraient payer et ce qu'ils sont censés payer pour leur défense », a-t-il dit, ajoutant que cela n'est pas juste pour les Américains qui paient des impôts (à l’oTAN) Il a ajouté que « si tous les membres de l'OTAN avaient dépensé seulement 2% de leur PIB en défense l'année dernière, nous aurions eu 119 milliards de dollars supplémentaires pour notre défense collective et pour le financement de réserves supplémentaires de l'OTAN ».

L'Allemagne refuse d'augmenter sa contribution au financement de l'OTAN. Seuls cinq États membres de l'OTAN consacrent 2% de leur PIB aux budgets de la défense (États-Unis, Grande-Bretagne, Pologne, Grèce et Estonie). Les experts estiment que la question du PIB est relative. Le PIB en Grèce n'est pas le même en Allemagne. De nombreux dirigeants européens craignent que, lors du prochain sommet de l'OTAN en juillet, Trump ne réduise l'engagement américain à l'égard de l'alliance ou ne lance de nouveaux avertissements sur l'implication américaine dans la défense de l'Europe.

Poutine a profité des préoccupations de l'UE. Il a offert de fournir un système de protection russe à l'Europe en disant que son pays fera tout pour empêcher l'émergence de nouvelles menaces dans le monde. Il a également exprimé la volonté de la Russie d'aider l'Europe dans le domaine de la sécurité. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le vice-président chinois Wang Qishan étaient parmi les participants au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. En réponse au commentaire de Macron selon lequel l'Europe compte beaucoup sur les États-Unis en matière de sécurité, M. Poutine a déclaré : ‘En tout cas, nous ferons tout notre possible pour prévenir toute nouvelle menace ».

Les États-Unis ont déployé leurs troupes dans divers pays européens. L'Allemagne accueille le plus grand nombre de ces forces sur son territoire. Précédemment et sous prétexte de faire face à la soi-disant menace russe pour l'Europe, les États-Unis visaient à se développer militairement dans l'UE et à renforcer sa présence. Mais des développements ont eu lieu. L'administration Trump ouvre la voie à l'obtention de concessions de l'UE en menaçant de retirer sa protection.

Les crises européennes ne sont pas limitées à la sécurité. Mais le sort de l'UE elle-même est en jeu à cause de la crise en Italie. Après les dernières élections italiennes, les partis gagnants n'ont pas réussi à former un nouveau gouvernement. Il y a de grandes attentes quant à l'effondrement de l'UE. L'Europe peut-elle faire face à ses crises et sauver l'OTAN ?