L’Univers, Dieu, la Religion… et nous et nous et nous

« Ce qui est est, ce qui n’est pas n’est pas » Héraclite

Pourquoi se casser la tête sur une équation insoluble ? Réponse du Sage : Pour nettoyer notre cerveau de ses erreurs et croyances en faisant des hypothèses fondées sur des expériences de physique et de pensées validées par l’observation, ou à tout le moins non-contredites par ces observations, et soumises à révision par le développement des sciences. Au-delà de l’empirisme il y a une réalité cachée et inaccessibles qui justifie cette démarche. A ceci près que la validation des hypothèses qui correspondent à ces vérités cachées et aux questions existentielles ne peut que est soumise à des réponses qui appellent d’autres recherches et d’autres hypothèses. Une mise en abyme. Suivant la théorie des systèmes on ne peut tout savoir pour la bonne raison qu’on fait partie de ce tout, et qu’il nous est impossible, même par la pensée, de nous en extraire pour avoir cette « vision de Dieu ».

Ainsi de l’Univers (hypothèse H1) : n’est-il pas légitime de faire l’hypothèse que l’Univers que nous voyons avec nos instruments, mais qui échappe à nos sens dans ses dimensions inconcevables et qui se refuse à toute approche extérieure y compris aux expériences de pensée les plus audacieuses et/ou légitimes, et malgré les recherches qui font du big bang sa création/expansion à partir, croit-on, de l’espace quantique vide de plein d’énergie, le tout répondant à la formule d’Einstein E=mc², n’est-il pas légitime en prenant en compte cela et d’autres choses encore, de faire l’hypothèse que l’Univers n’a pas eu de début pas plus qu’il n’a de fin et de limite ? L’Univers est, mais il est dans une création/destruction permanente. Le big bang n’est pas effacé, mais considéré alors comme un point singulier de l’espace que nous pouvons appréhender aujourd’hui, avec son bruit de fond : d’autres choses ont pu se produire… inévitablement dans cet infini de matière considéré ici, par hypothèse, comme incréé, sans limite et donc éternel (le sens de ce mot nous échappe). Le temps, puisqu’il n’y a ni origine ni fin n’est pas l’horloge sur laquelle s’inscrivent les événements, mais un être mathématique concocté par l’homme pour saisir et positionner des événements pour les mieux comprendre : tentation légitime, tentative illusoire ! Le temps n’est pas, l’Univers est ; l’Univers n’est pas dans l’espace, mais il est l’espace sans limite. Les objections ne manquent pas – en dehors de toute métaphysique –, ni les termes pour qualifier cet état que rapportent les physiciens en y apportant aussi leurs paquets d’hypothèses : multivers, expansion/contraction, espace quantique, théorie des cordes, trous noirs, big crunch/big bang, liaisons faibles/fortes, etc. Tout cela infuse lentement, se décante avec d’heureux événements comme la découverte du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles par exemple (qui valident des théories plus que d’en ouvrir de nouvelles), mais rien n’empêche tout un chacun de faire sa propre cuisine hypothétique, sans attendre qu’un génie sorte de sa boîte pour dire tout sur tout. Je laisse de côté le multivers, les cordes (enroulées ou linéaires…), pour m’attarder au bord des Trous noirs (avec une pensée pour Stephen Hawkins qui n’a pas eu le Nobel parce qu’il est bien difficile de constater expérimentalement que sa théorie du Trou noir qui fume est juste !) pour y voir le phénomène de destruction/création de l’Univers, la matière devenant énergie, l’énergie matière dans une explosion permanente d’une puissance inouïe. Nous y passons un temps – un battement d’aile de papillon – qui ne laisse pas de traces ; l’éternité n’a pas d’horloge. Et quoi que nous fassions, nos investigations ne dépasseront pas les limites extrêmes de temps, de température et de dimension du monde quantique. Bref, penser que l’Univers est là, non créé, permet d’aborder le problème de Dieu sans que l’on ait à chercher un créateur dont les propriétés seraient in fine celles que l’on peut appliquer à l’Univers, attributs anthropomorphiques retirés.

Ainsi de Dieu (hypothèse H2) : Les poupées gigognes sont une construction qui permet de repousser d’un niveau ce que l’on cherche et ne trouve pas sous le chapeau soulevé. N’en est-il pas ainsi de l’idée de Dieu qui apparaît à beaucoup comme évidente pour répondre aux questions sans réponse : comment faire sans le Dieu créateur en regardant la Voie lactée ? A moins de considérer que l’Univers remplit les conditions qui permettent de ne pas faire appel à lui, – comme dit ci-dessus. Jamais homme sur Terre n’a échappé à cette question : Dieu existe-t-il ?, avant même que les religions s’emparent du sujet. Mais ce n’est pas parce que 7 milliards d’individus pensent à Dieu, que beaucoup croient en son existence, qu’il existe. Il n’est pas illégitime de dire, puisque les preuves de l’existence de Dieu sont contestables (cf. : les longs développements de Descartes dans ses « Méditations métaphysiques »), que les révélations le sont aussi, et qu’il ne peut être pensé, que c’est l’homme qui a créé les dieux dans les temps protohistoriques, puis est allé vers un Dieu unique il y a deux mille ans environ. Les Grecs, les Egyptiens ont été des inventeurs remarquables de dieux, repris ensuite par les Romains et tout l’occident ; comment ne pas aimer Athéna, la déesse aux yeux pers, protectrice de l’inventif Ulysse, sortie toute casquée d’airain du crane de Zeus son père, ou Isis la déesse égyptienne, vierge et mère du dieu Horus ? Ils ont de la gueule ces dieux ! Ils vivent au milieu des hommes avec leurs qualités et défauts, l’anthropomorphisme apportant aux uns et aux autres les illustrations convaincantes, notamment en leur prêtant des sentiments humains d’amour, de compassion, de pardon etc. : c’est bien Dieu à l’image de l’homme… et non l’inverse qui s’est produit ! Les catholiques lui ont même donné un fils ! Dieu comme lui, mais aussi homme… Mais pas de fille, il est bien seul le fils de Dieu ! Et toutes les religions ont inventé des trucs épatants. Au choix des hommes : choisissez votre Dieu, l’offre est large. Et pourquoi ne pas le situer dans l’espace quantique (tant qu’à faire !), ce serait à tout le moins lui enlever tout attribut anthropomorphique !

Ainsi des religions (constat C) : Les religions reposent sur des croyances qui ont la vie dure et se perpétuent avec régularité d’une génération à l’autre : c’est sur elles que se sont fondées les religions qui les développent d’une part selon les attentes des fidèles, et d’autre part pour consolider l’édifice de leurs institutions : il y a du régalien dans le catholicisme ! Evidemment, la base-line c’est Dieu avec tous ses attributs (et variantes) venus d’un anthropomorphisme historique alimenté par les clercs ; le droit Canon apporte le volet législatif qui complète l’Histoire faite d’un mélange de faits réels (à condition de faire confiance à des illuminés) et de faits merveilleux, parfois durs à avaler même avec la Foi d’un charbonnier (résurrection, annonciation, assomption etc.). La liturgie apporte le ciment qui tient cette construction platonicienne debout, calquée sur le monde terrestre avec ses hiérarchies et ses rites, plus solide que n’importe quel monde de science-fiction. Mais si on enlève une carte, le château s’écroule. Il faut croire à tout, en bloc : sans les anges, par exemple, il n’y a plus d’Annonciation ! Gênant pour la virginité de Marie, et pour le Saint-Esprit qui a mis la petite graine ! Pourtant les anges, c’est peu crédible… Certains prétendront qu’il s’agit de métaphores, d’allégories, d’illustrations etc. : ça ne marche pas ! La métaphore ne peut justifier la croyance. Voltaire a rédigé un résumé de l’œuvre volumique de Milord Bolingbroke (un Anglais), « Le Tombeau du Fanatisme », qui s’est employé en six volumes à démonter l’édifice mythique que l’Eglise a construit ; du bon Voltaire (in La Pléiade, Mélanges). On comprend combien l’expression « avoir la Foi » est importante pour surmonter les critiques et tourner le dos à ces imprécateurs, ces démolisseurs forcenés, pour croire en la vie future des âmes dans un au-delà imaginaire (forcément imaginaire, comme l’âme), à la résurrection des corps, et à bien d’autres chimères ! Tout cela est très platonicien, il y a des liens forts avec les Grecs qui ne se privaient pas d’utiliser l’expression « fils de dieu », de faire des miracles, de raconter des histoires fantastiques ; Pythagore par exemple, a non seulement créé, en plus du théorème de mathématique qui porte son nom, une secte (religion ?) qui a duré mille ans, mais encore il s’est déclaré plus qu’homme mais pas tout à fait dieu. Toutes les religions – et les sectes (la définition de « secte » est proche de celle de « religion », cf. Le Robert) – ont développé des mythologies et des pratiques de ce type qui ont évolués au fil du temps pour constituer un corpus de croyances qui jusqu’à présent a résisté à l’usure du temps, et à la raison.

Tout ce tient si on veut bien regarder la réalité en face, appeler un chat un chat et ne pas se laisser abuser. Penser par soi-même, voilà bien l’enjeu !

En résumé deux hypothèses (H1 et H2) et un constat ( C ) :C : les Religions reposent sur des croyances qui relèvent de la mythologie ; H1 : l’Univers est incréé, pas de début, pas de fin ; H2 : Dieu est une création imaginaire de l’homme ;

En respectant la chaîne des conditions on arrive à ceci : pour faire H2, il faut avoir fait C ; et faire H1 suppose d’avoir fait H2 ; mais on peut s’en tenir à C, et rejeter H2, avec ou sans H1.

(A suivre…).