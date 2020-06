L’US Air Force enquête sur un incident de test hypersonique

Un bombardier stratégique Stratofortress B-52H de l'US Air Force a perdu lors d'un essai en plein vol un prototype de missile hypersonique créé dans le cadre du programme Hypersonic Air-respiration Weapon Concept (HAWC) en partenariat avec le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire), rapporte le site Aerospace Daily.

Le missile de nouvelle génération hypersonique se serait, selon les militaires américains, détaché accidentellement d'un avion B-52H affecté au 419e escadron de la base Edwards de l'US Air Force en Californie lors d'un essai en vol. Une enquête est menée sur la cause de l'incident. L'Air Force a envoyé des questions sur l'incident à l' agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), mais elle a refusé de fournir des détails. « Les détails de ces essais sont classés » , a déclaré un porte-parole de la DARPA. Ce missile, qui vole à cinq fois la vitesse du son (Mach 5), voire plus, offre un potentiel d'opérations militaires à plus longue portée avec des temps de réponse plus courts et une efficacité améliorée par rapport aux systèmes militaires actuels. Le HAWC a pour but de développer et de démontrer des technologies essentielles pour permettre la réalisation d'un missile de croisière hypersonique efficace et abordable.

Le site Aerospace Daily explique que des morceaux du missile ont été récupérés après l'incident. L'étude effectuée pourrait suggérer que le missile se serait détaché par erreur du B-52H en plein vol plutôt que pendant les essais au sol ou sur la piste. L'incident se serait produit en survolant la terre au-dessus d'une zone destinée aux essais se trouvant sur le périmètre de la base Edwards ou à proximité de la Naval Air Weapons Station située à China Lake plutôt que lors d’un entraînement au-dessus du Pacifique.

Plusieurs mois de retard. La mésaventure récente s'ajoute aux mystères qui entourent le programme HAWC car celui-ci a déjà accusé plusieurs mois de retard sur son calendrier d'origine qui prévoyait un premier vol en 2019. Le DARPA, ayant rejeté une conception alternative soumise par Raytheon, a initialement sélectionné Lockheed Martin en 2017 pour développer un prototype HAWC propulsé par un scramjet Aerojet Rocketdyne (statoréacteur). Cependant, un missile Raytheon redessiné a impressionné le DARPA, conduisant à l'attribution d'un contrat pour une deuxième démonstration de vol en mars 2019. En juin 2019, les dirigeants de Lockheed et de Raytheon étaient encore optimistes sur les résultats des essais. Mais la fin de l'année s'écoulant, aucun rapport n'a été effectué. Selon des experts, la variante Lockheed Martin HAWC a été impliquée dans le récent incident.

L' US Air Force travaille également avec la DARPA sur les essais d'un prototype d'un missile hypersonique le Tactical Boost Glide (TBG) non motorisé tout en testant en parallèle un prototype d'un autre engin à glissement boosté : le Lockheed Martin AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon, ou ARRW. Le premier test en vol de transport de l'AGM-183A a été effectué de manière accouplée à un B-52H du 419e Escadron en juin 2019. Mais, depuis cette date, aucune autre mise à jour sur la progression des essais n'a été effectuée. L' US Air Force a toutefois déclaré qu'elle prévoyait d'acheter au moins huit prototypes ARRW pour prendre en charge les essais en vol réel qui devraient commencer en 2021.

En mai 2019, la société américaine Lockheed Martin a présenté le concept du chasseur de cinquième génération F-35C Lightning II avec une paire de missiles de croisière hypersoniques créés par le HAWC. Mais cet incident révélé par divers média spécialisés comme Aerospace Daily montre un retard certain du programme américain concernant le nouveau missile à statoréacteur à combustion supersonique (scramjet, supersonic combustion ramjet).

Pierre Duval

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1675