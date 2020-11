L’usage du masque se généralise à l’extérieur...

Encore une personne en sommeil cryogénique (ou un trou temporel ?) qui vient de se réveiller !

Elle se réveille du jour au lendemain en alertant sur les dérives d’une politique de santé destinée à tuer les gens, les culpabiliser, infantiliser, affaiblir, accepter toutes les « réformes » aussi dingues soient-elles et au passage endommager de manière irrémédiable l’économie — nous faisant donc, parallèlement, payer au sens strict et secondaire du terme ces décisions irrationnelles fumées au crack.

Le « regard de l’autre » et les remarques, on les subit depuis le début de cette crise et il est évident qu’une partie non négligeable, faible psychologiquement et intellectuellement, a pris le parti de prendre parti envers des arguments d’autorité diffusés de manière simpliste pour que le plus crétin des crétins puisse les comprendre.

Ca m’est notamment arrivé au supermarché, engueulé par une vieille rombière qui m’a fait la leçon car je ne « portais pas de masque ». C’est dire si on a des spécimens dans notre pays...