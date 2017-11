La Banque Alimentaire a besoin de vous

Après les coupes budgétaires de l'état envers les associations, la baisses des aides aux particuliers et le "Black Friday", difficile de se faire entendre..

La France compte presque 9 millions de pauvres selon la formule utilisée. En 10 ans, 1 000 000 de français sont passé sous cette barre. Et cela ira toujours en s'aggranvant vu le plan gouvernemental de Macron et sa tribu.

Les banques alimentaires sont là pour substituer l'état et aider presque 2 000 000 personnes par an.

"La Collecte nationale n’est pas un rendez-vous comme les autres pour les Banques Alimentaires. À une époque où près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de la pauvreté, ces deux jours nous permettent de collecter chaque année l’équivalent d’environ 24 millions de repas grâce à la générosité de tous. Au total, ce sont 12 000 tonnes de denrées qui sont collectées dans toute la France grâce à la mobilisation des 79 Banques Alimentaires, 5400 associations et CCAS partenaires, et de plus de 130 000 gilets orange. Citoyens, bénévoles, partenaires ou donateurs, nous sommes chaque année plus nombreux à participer le temps d’un week-end à cet élan collectif de solidarité. Cette mobilisation est de loin la meilleure réponse à une possible indifférence. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, et n’oubliez pas : on a besoin de vous !" Jacques Bailet, Président de la Fédération Française des Banques Alimentaires

Les collectes auront lieu dans la plupart des supermarchés de France, ce vendredi 24 et samedi 25 Novembre.