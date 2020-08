La bataille contre le fascisme d’État

Nous avons diffusé une vidéo qui a fait grand bruit : https://les7duquebec.net/archives/256961 L’intérêt de cette vidéo n’était pas dans le personnage qui s’agite à l’écran, ni l’antenne radio qu'il incarne, mais dans les propos qu'il diffuse, dans les questions à propos de cette pandémie-terroriste, et à propos des statistiques truquées par les médias mensonges.

Nous avons diffusé une vidéo qui a fait grand bruit : https://les7duquebec.net/archives/256961 L’intérêt de cette vidéo n’était pas le personnage qui s’agite à l’écran, ni l’antenne radio qu'il incarne, mais dans les propos qu'il diffuse, dans les questions à propos de cette pandémie-terroriste, et à propos des statistiques truquées par les médias mensonges. Tout ça a le mérite qu'on y réfléchisse. C'est notre politique de liberté d'expression sur le webmagazine Les7duQuébec.net. Nous faisons confiance à l'intelligence de nos lecteurs qui sauront retenir le bon grain et rejeter l'ivraie. Nous sommes l'antithèse du sectarisme - dogmatique de la gauche puérile et de la droite hystérique. En cela nous sommes des antifascistes.

This article is available in 5 languages on this webmagazine : https://les7duquebec.net/archives/257015

Sous cet article, il est triste de lire les commentaires de gens qui se prétendent au-dessus de la plèbe : https://les7duquebec.net/archives/256961. Le peuple a toujours été la chair à canon - sacrifiée par les maîtres - leurs intellectuels - leurs prêtres - leurs propagandistes (de nos jours on dira : journalistes) - leurs polices (pléthoriques au fur et à mesure que s’élève l'insurrection populiste) et toute une gamme de petits-bourgeois de gauche ou de droite donneurs de leçons.

On comprend la méfiance de la populace face à ces thuriféraires prétentieux qui voudraient que nous nous lancions écheveler, inorganisé dans une révolte anarchique en désordre de bataille… jusqu’à notre défaite… que ces petits-bourgeois tenteront par la suite de monnayer contre quelques prébendes.

Pour notre part, nous saluons la population pour sa circonspection – ses avancées prudentes – ses essais calibrés, aujourd’hui à Montréal, hier à Berlin, avant-hier à Portland, à Seattle, à Minneapolis, à Beyrouth, en Iran et en Irak (en effet, de nombreuses grèves ouvrières pour de meilleures conditions de vie et de travail soulèvent ces pays que l’on prétend sous l'emprise exclusives des imams et des mollahs), en Afrique, ce continent en pleine tourmente terroriste djihadiste exfiltrée du Moyen-Orient ensanglanté, en Argentine, en Bolivie, et au Brésil où les masses réclament du pain aux gouvernements de gauche comme de droite. La liste des révoltes populaires pourrait s’allonger ainsi à l’infinie. Nous vivons une grande époque que le terrorisme viral, après le terrorisme religieux, prolongeant le terrorisme nucléaire ne parviendra pas à terrasser.

Ces multiples batailles populaires locales, régionales, nationales, sur l’ensemble de la planète, expliquent cette fixation du Grand capital international, de ses larbins politiciens, de leurs sous-fifres technocratiques et de leurs plumitifs vindicatifs, à propos d’un confinement terroriste et d’une pandémie qui est finie et dont ils ont tiré tout le profit qu’ils pouvaient en espérer, si l’on excepte la récolte des milliards de dollars pour un vaccin préparé à la hâte qu’ils tenteront de nous faire ingurgiter sous peu. Il semble qu’elles seraient 125, ces multinationales du conglomérat Big pharma à se bousculer devant l’auge des subventions gouvernementales – offertes par des États surendettés, soutenus par des banques centrales sous perfusion de monnaies bidon. Ah le mal qu’ils nous font ces apprentis sorciers de l’économie. https://les7duquebec.net/archives/256786

Au milieu de ce salmigondis mondialisé, et après avoir subi le confinement meurtrier dont nous n’avons pas fini de payer le prix (emplois détruits, monnaies dévaluées, hyperinflation, https://les7duquebec.net/archives/255951) tous auront compris que la bataille contre le masque dérisoire obligatoire constitue une épreuve mineure où le prolétariat désorganisé tente de se donner les premiers rudiments d’une dynamique insurrectionnelle… inconsciemment bien souvent. Qui osera critiquer les imperfections et les manquements de ces soulèvements spontanés ? Les Gilets jaunes nous ont montré la voie, suivons-la : https://les7duquebec.net/archives/253109 Que celui qui est véritablement intéressé à participer à l’histoire en marche descende de son strapontin et embarque dans les manifestations et dans les grèves – à ses risques et périls.

C'est ainsi - concrètement - au péril de leur vie – que les "veaux prolétariens" (sic), comme les appellent les intellectuels bourgeois méprisables, préparent les conditions pratiques de l'insurrection populaire internationaliste contre la classe dominante internationale, ses gérants d’estrade, ses larbins politiciens, et ses plumitifs stipendiés.

Jamais nous n'oserions faire la leçon à ces courageux combattants des temps modernes. À sa manière chacun pose sa pierre contre le fascisme d’État ascendant. Le cœur névralgique du fascisme n'est pas dans les médias sociaux, il est au cœur de l'État - dans ses médias dévoyés - et dans les conseils d'administration des grandes corporations désespérés devant le krach boursier annoncé. https://les7duquebec.net/archives/256641

Le temps n’est pas aux querelles de chapelles – nos prédécesseurs de la gauche-rancœur y ont gaspillé leur énergie dans l’entre-deux-guerres. Le temps est à l’union des forces militantes afin de proposer au prolétariat d’abord, aux peuples du monde ensuite, une véritable alternative au fascisme d’État et à la guerre virale, numérique, financière et nucléaire en préparation.