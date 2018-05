La Bataille des Idées que Nous Voulons Gagner

La guerre contre le terrorisme a été quelque peu réduite depuis la victoire militaire sur Daech en Syrie et en Irak. Une autre raison est le déclenchement de conflits régionaux et internationaux en Syrie pour des raisons et des considérations complexes.

Les efforts internationaux pour faire face au terrorisme sur le plan idéologique ont également été minés par la croyance que la défaite militaire est suffisante. Les laboratoires de recherche ont successivement mis en garde contre le danger de l'idéologie terroriste. La menace de l'idéologie extrémiste n'est en rien moins importante que celle des actes criminels des organisations terroristes. Le scénario le plus dangereux dans la lutte contre le terrorisme est que les États sont occupés par d'autres conflits. Dans ce cas, le terrorisme a l'opportunité de s'étendre, de reprendre des forces et de se répandre dans d'autres sociétés et pays. Le pire est que de nombreux pays souffrent de l'absence de l'État dans son sens traditionnel. L'État dans ces pays est dissous, désintégré et complètement absent de la carte politique.

Les preuves ont montré que la bataille des idées est extrêmement importante dans la lutte contre le terrorisme, les récentes attaques terroristes de l'Indonésie en est une illustration claire. Une famille de six membres, dont deux jeunes filles, a mené une série d'attentats suicides qui ont frappé les églises lors de la messe dominicale. Treize personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors des attaques. Daech a revendiqué la responsabilité des attaques.

Ce crime terroriste, le plus meurtrier en Indonésie depuis des années, alimente la sédition et répand le fanatisme croissant et la haine entre les religions.

Les autorités indonésiennes ont déclaré que la famille comprenait une mère, un père, deux filles âgées de 9 et 12 ans et deux fils âgés de 16 et 18 ans. La famille avait des liens avec Jamaah Ansharut Daulah, un groupe terroriste qui soutient Daech. Les médias ont rapporté que la famille est revenue de Syrie. L'attaque reflète l'impact et la gravité de l'idéologie dans la propagation du terrorisme. Daech compte de plus en plus sur les soi-disant loups solitaires dans l'exécution de ses opérations criminelles.

Le terroriste suicidaire, qui a conduit cette cellule, a conduit sa voiture à une église. Ses fils ont conduit deux motos à une autre église, où ils ont fait exploser d'autres bombes.

Dans une situation aussi inédite, les experts et les spécialistes doivent discuter de la nature de la pensée de ces éléments. Comment une personne peut-elle commettre un attentat suicide en utilisant ses enfants et sa femme ? Comment les esprits des jeunes enfants ont-ils été bourrés d'idées terroristes qui les ont conduits au suicide ? Certes, les enfants ne connaissaient pas les dimensions du terrorisme mais obéissaient seulement à leur père.

Ce crime est une alerte contre les nouveaux modes de pensée des terroristes. Les terroristes ne sont pas isolationnistes et ne mènent pas seulement des attaques individuelles, comme les générations précédentes. Ils mènent même des attaques familiales et utilisent leurs enfants pour en bombarder d'autres. C'est un danger dont le monde doit être conscient.

La propagation des idées extrémistes doit cesser. L'extrémisme est le rempart du terrorisme. La lutte contre l'extrémisme ne se fera pas en propageant des contre-tendances mais en communiquant des concepts de modération, en acceptant l'autre, en encourageant l'ouverture et les valeurs de coexistence entre les sociétés musulmanes et les minorités musulmanes en Occident. Diffuser l'idéologie contre-extrémiste est un cadeau gratuit pour les extrémistes et les terroristes. Ils le prennent comme prétexte pour justifier leurs crimes et pour convaincre leurs sympathisants de la validité de leurs motifs criminels.

La société humaine dans son ensemble est une forme commune de coexistence. L'extrémisme religieux n'est pas le seul danger pour la coexistence. C'est aussi une menace de contrer l'extrémisme par le contre-extrémisme. Plus dangereux que cela est le glissement vers la lutte contre la religion et la religiosité elle-même. Les fils fins qui séparent la religion d'un côté et l'extrémisme, le fanatisme, la haine et l'incitation de l'autre côté, doivent être clairs.

Les attaques terroristes de l'Indonésie confirment que le monde a encore beaucoup à faire pour éradiquer l'extrémisme et le terrorisme. Il y a un besoin urgent de solidarité humaine et d'éviter de glisser dans les conflits. Le terrorisme prend les conflits comme prétexte pour retrouver sa force.