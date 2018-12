La bataille pour la vie

« Fertiliser un bout de terrain et un coin de penser, au profit de soi et de tous, contribue à jeter à bas le Léviathan plus sûrement que la rage et le désespoir. Il y a dans la simplicité du retour à la base une puissance poétique qu’aucun pouvoir n’est à même de réprimer. » Raoul Vaneigem

Les gilets jaunes ne devraient-ils pas ajouter à leur panoplie de combattants des temps modernes la cagoule noire très symbolique des zapatistes du Chiapas en signe de reconnaissance et d'interdépendance avec les luttes essentielles pour la survie de l'humanité qui se jouent aujourd'hui ?

Au niveau planétaire nous sommes entrés dans une phase décisive de perturbations chaotiques contre le pouvoir totalitaire et destructeur du capitalisme néolibéral qui ne s'avouera jamais vaincu tant qu'il ne mordra pas la poussière et bien au contraire, ira jusqu'au bout de ses ressources répressives pour conserver sa domination sur les peuples-cobayes, quitte à verser le sang et ravager des régions entières pour conserver ses privilèges exorbitants. L'Europe elle-même, jusqu'ici plus ou moins épargnée depuis la seconde guerre mondiale, est entrée dans une phase critique de dépression et c'est en France, une fois de plus, que pourrait bien advenir la réponse adéquate à la curée globalisante à condition toutefois que les erreurs et dérives des révolutions avortées du passé aient été bien comprises.

L'union fait la force dit-on, mais encore faudrait-il oser s'attaquer aux causes profondes que représentent l'accumulation des richesses, la propriété illégitime sans bornes et l'exploitation ad nauseum de la nature et de l'homme par les consortium financiers et l'état dit de droit, leur meilleur allié. Il faut aussi en finir d'urgence avec la désinformation de propagande, véritable lavage de cerveaux, diffusée en boucle par des organismes médiatiques ploutocratiques qui retiennent en otage la liberté d'expression sous prétexte que la vérité n'est pas bonne à dire lorsqu'elle se donne à entendre comme la parole collective des masses souffrantes et désarmées.

Imaginons ensemble et mettons en œuvre ici et maintenant, où nous sommes, de nouveaux modus vivendi en nous libérant du système économique prédateur dans lequel nous nous sommes laissés asphyxiés de votations en votations plus grotesques les unes que les autres.

"Transformer le monde" et "Réinventer la vie", ces deux formules émancipatrices, qui n'en font qu'une seule, sont plus que jamais à l'ordre du jour. André Chenet

A lire : Intervention de Jean-Claude Michéa sur https://libertesconquises.blogspot.com/2018/12/la-bataille-de-la-vie.html

