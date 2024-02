« La beauté sauvera le monde » de Barbara Castin

[i] « Est-il vrai, prince, que vous ayez dit un jour que la « beauté » sauverait le monde ? Messieurs, s’écria-t-il en prenant toute la société à témoin, le prince prétend que la beauté sauvera le monde ! Et moi je prétends que, s’il a des idées aussi folâtres, c’est qu’il est amoureux. Messieurs, le prince est amoureux ; tout à l’heure, aussitôt qu’il est entré, j’en ai acquis la conviction. Ne rougissez pas, prince ! vous me feriez pitié. Quelle beauté sauvera le monde ? C’est Kolia qui m’a répété le propos. Vous êtes un fervent chrétien ? Kolia dit que vous- même, vous vous donnez ce nom de chrétien. »

[ii] « Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more ; it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing. »

Curieusement, dans les traductions françaises de Macbeth et du roman de Faulkner, « fureur » s’est imposé au lieu de « furie ».