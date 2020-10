La bête immonde court toujours. Qui est-elle ?

Le 16 octobre 2020, la bête était à Conflans-Sainte-Honorine. Le 25 septembre, c’était à Paris, rue Nicolas Appert, ex-adresse de Charlie Hebdo.

Bientôt son 6ème anniversaire, le 15 janvier 2021 !

Autant que je m'en souvienne, elle ne porte toujours pas de nom. Elle n'a même jamais été nommée, bien que, pourtant, sa ressemblance ne fasse aucun doute.

Alors, comment interpeller une bête qui s’est emparée du corps d’une personne ? S'agit-il d’un démon, d’un diable, d’un loup-garou, du Malin… comme c’était le cas au temps de l'obscurantisme religieux chrétien, il n'y a pas si longtemps ? Où est l’exorciste ?

Chut ! personne ne doit prononcer son nom sans risquer d'être maudit, d’aller brûler en Enfer ou d’être voué aux gémonies !

L'excellent dessin de Riss, dans Charlie Hebdo n° 1224 (ci-contre), laisse penser qu'il s'agit d'un Dieu, très probablement. La caricature peut être trompeuse. Qui cache-t-elle en vérité ?

Un Dieu, c’est sûr ! Mais lequel, il y en a tellement depuis l'Antiquité !

Les symboles au-dessus de la tête, laissent penser qu'il pourrait s'agir de Ra, plus connu sous le nom d'Aton. Aton le Dieu du 1er monothéisme. Celui d'Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton. Pharaon qui régna sur l'Égypte Ancienne vers 1378-1352 AEC (Avant l'Ère Commune, BCE en anglais). Cependant, ce Dieu n'est pas connu pour avoir été un Dieu sanguinaire, immonde ou barbare. Tout au plus, les bienfaits de sa chaleur étaient parfois jugés trop forts le jour et pas assez la nuit. Ce Dieu ne peut donc pas être celui à l'air féroce et barbare, qui court encore en France et dans le monde aussi, tout souillé du sang des personnes qu'il assassine à la manière d'un monstre d’outre-tombe.

Si ce ne peut être Aton, s’agit-il de Zeus, de Jupiter, de Jésus, de Brama, d’Odin, etc. ?

Non, aucun d’eux ! La barbe et la chevelure épaisses font penser à un autre Dieu. L'un de ceux qui a voulu concurrencer, et in fine remplacer, dans l'imagination prolifique inventive et mercantile des hommes, il y a quelque 2 700 ans environ, les dieux gréco-romains. Ce pourrait bien être le Dieu du dénommé Abraham. Ce Dieu inventé par les Hébreux et honteusement repris par la religion chrétienne et par la musulmane.

Mais, les 3 religions persistent à dire que c’est un Dieu d’Amour et de Miséricorde.

Est-ce vrai ? Que disent les écrits que ce Dieu, si parfait, a révélés dans les versets de son grand livre : la Bible :

* Genèse 6-7 : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme, etc. ».

* Genèse 22-2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »

* Exode 1-22 : « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. »

* Lévitique 26-14 à 38 : « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, etc., etc. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Etc, etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. »

* Lévitique 24-16 : « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

* Nombres 21-6 : « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. »

* Nombres 25.1, 4, 8 et 9 : « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » « L'Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance, dans sa main » « Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. »

* Deutéronome 21-18 à 21 : « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. »

* Deutéronome 28-15 à 68 : « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc. L'Éternel attachera à toi la peste, etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle »

* Isaïe 65-11 et 12 : « Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, etc., etc. Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. »

* etc.

La cruauté et la barbarie des écrits de ce Dieu, celui d’Abraham, ne laissent pas de place au doute.

Le Dieu dont je parle aujourd’hui est bien ce Dieu-là, barbare, immonde, lâche et brute épaisse. Il porte un nom différent selon les 3 religions dites monothéistes, qui font sa promotion :

Jéhovah ou YHWH ;

Allah ;

Dieu le Père, le divin papa de Jésus.

Les Autorités de notre pays connaissent désormais son nom. C’est le Dieu d’Abraham !

Elles doivent, nos Autorités, prendre leurs responsabilités, comme elles le disent si souvent sur les médias : c'est-à-dire interdire !

Interdire la vente de tous les livres qui publient les crimes odieux de ce Dieu-là ! Car, des simples d’esprit pensent qu’en faisant les mêmes choses que lui, ils iront au Paradis. Pour les musulmans, ce Paradis serait, paraît-il, semé de jeunes filles vierges (les Houris). Drôle de façon que ce Dieu a de voir la femme dans le Coran ! « Normal », les écrits du Dieu d’Abraham ne laissent aucun doute sur sa misogynie. Autre exemple, parlant de la femme : "...tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.(Genèse 3.16).

Ignorance, ignorance quand tu nous tiens ! Faut-il rappeler que la croyance dans le Dieu d’Abraham est fille de L’IGNORANCE, MÈRE de tous les maux.

Maintenant, il faut passer aux actes. Mettre fin à cette barbarie grotesque et d'un autre âge, via LA CENSURE de tous les livres qui diffusent les versets du Dieu d'Abraham !