La bêtise (connerie) n’est pas sur les montagnes ! (Vieux proverbe chinois)

la connerie humaine se trouve partout ;

certains chretiens n’ ont pas l intelligence de ce que leur a appris le christ .

Mt 12.1-8 En ce temps -là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. 2 Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici, tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire pendant le sabbat. 3 Mais Jésus leur répondit : N’avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu’il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ; 4 comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu’il ne lui était pas permis de manger, non plus qu’à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? 5 Ou, n’avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables ? 6 Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. 7 Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents. 8, Car le Fils de l’homme est maître du sabbat.

s il y a besoin de tout retranscrire sur tout on na pas fini ...

les bigots crétins .. ; c est bon .

que ce soit pour n’importe quelle religion , ou sans religion c est assez désespérant .

je suis croyante , et je dirai à tashrin que si j aime la science .et ça fait très bon ménage .

Les Evêques grecs évoquent le cas du prêtre qui a officié sur l’île de Spinalonga (à côté de la Crète) transformée en léproserie, et qui n’a pas attrapé la lèpre ;

Lèpre tuberculoïde Cette forme de lèpre est la plus fréquente

ces patients ne sont pas contagieux.

Lèpre lépromateuse

ces patients sont contagieux ;

il n’y a pas d’immunité vis-à-vis de Mycobacterium leprae