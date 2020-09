La bêtise (connerie) n’est pas sur les montagnes (vieux proverbe chinois). Deuxième partie

L’Archimandrite de l’évêché de Trikala (Grèce), Alexios Kaninas a été diagnostiqué positif au covid-19.

L’information n’a rien d’extraordinaire, me direz-vous. En soi, oui, il n’y a rien d’extraordinaire ; des millions de personnes dans le monde sont ou ont été contaminées par le virus…

Mais, car il y a un mais, Alexios Kaninas, était parmi ceux qui disaient que l’Eucharistie ne transmettait pas la maladie.

Juste un petit rappel venant de mon précédent papier sur le sujet : Pour ceux qui ne le savent pas, l’Eucharistie chez les orthodoxes se pratique avec du vin et du pain symbolisant le sang et le corps du Christ. En réalité, l’officiant émiette du pain dans du vin placés dans un calice. Quand les fidèles communient, il prend un peu des deux avec une petite cuillère et les met directement dans la bouche des fidèles (qui ne doivent pas perdre une goutte, ni une miette). La même cuillère est utilisée pour tous les fidèles qui communient et à la fin, s’il en reste, l’officiant doit le boire.

Je rappelle également qu’en pleine crise de coronavirus, le Synode de l’Église grecque avait publié le communiqué suivant : « La communion de la Sainte Eucharistie dans le Calice commun de la Vie ne peut en aucun cas devenir un vecteur de transmission des maladies ».

Bien évidemment, une polémique a éclaté et clergé et fidèles se sont divisés en deux camps.

Personnellement, je ne sais comment expliquer la positivité de l’Archimandrite !!!

Sur le même motif : Un évêque, chypriote cette fois, celui de Morphou, Neophytos, appelait (le 28 août 2020), malgré les injonctions des autorités publiques et des autorités sanitaires, les parents d’enfants scolarisés de ne pas les obliger à porter des masques de protection.

Dans une vidéo, il stipulait que le masque empêchait les enfants de voir dieu !!! Il précisait encore que si on mettait des masques aux enfants, on créerait une société des démons (sic). Il allait encore plus loin disant que les enfants pouvaient rester sans école pendant quelques mois ou quelques années et que, de toute manière l’éducation occidentale qu’ils reçoivent à l’école est mauvaise. Il faut ici, une petite explication : l’Eglise orthodoxe considère que l’occident est mauvais à cause du siècle des Lumières !

Enfin, Neophytos est l’évêque qui a dit, il y a deux ans, que les homosexuels sentaient mauvais. La justice chypriote avait, à l’époque, ouvert une enquête pour déterminer si les allégations homophobes de l’évêque relevaient ou non de "propos incitant à la haine". Finalement, il avait été blanchi…

Je me pose la question : A quel siècle vivent-ils ?