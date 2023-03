La bêtise de l’idéologie wokiste revisite James Bond et tout le reste...

Si l'on commence à revisiter l'oeuvre de Ian Fleming comme on a revisité le livre qui s'intitule " Live and let Die", alors il faut en effet revoir toute la littérature d'avant 45 comme l'explique Nathan Devers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéologie wokiste comme toutes les bêtes insatiables n'aura jamais de fin, et qu'elle avance tapie dans l'ombre.

Bien des gens ne voient pas de mal à revisiter James Bond, sans comprendre l'engrenage dans lequel nous mettons la main.

Les minorités actives ne cesseront jamais de faire la traque à tous les mots, tournures de phrases, monuments... Il s'agit de revisiter l'histoire, que dis-je, de l'effacer, pour nous vendre un monde idyllique de bienveillance et de respect. Cette idéologie destructrice emporte tout sur son passage et ne tient bien sûr pas compte du réel.

Cette idéologie est comparable aux pires systèmes dictatoriaux puisqu'elle prône la répression au nom d'un idéal comme ce fut le cas en 45... et comme c'est le cas aujourd'hui en Corée du Nord. Comme l'explique Nathan Devers, la lecture devrait permettre à tout un chacun de ne pas avoir peur de ces mots jugés néfastes, mais plutôt de les combattre avec des arguments intelligents.

Supprimer le mot "nègre" du vocabulaire ne rendra aucunement l'humanité moins monstrueuse, idem pour les mots : "gros, nains..." mais nous savons que l'industrie du cinéma, des livres et compagnie, ne veulent pas être dans le radar de ces groupuscules qui font régner la terreur, en leur promettant une réputation détestable qui leur ferait perdre des millions. L'argent, le nerf de la guerre, est ce qui fait marcher l'industrie wokiste à plein régime.

Cette idéologie surfe donc sur la peur des industriels ne voulant pas perdre des parts du marché, et sur la naïveté de beaucoup qui pensent qu'un monde meilleur est un monde wokiste débarrassé de tous les affres dangereux du racisme, de l'intolérance, etc, par la simple suppression de mots dans une œuvre cinématographique. Affaire à suivre...

https://www.jeanlucrobert.fr