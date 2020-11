La bêtise humaine : puits sans fond…

J’ai déjà écrit deux papiers publiés sur Agoravox[1] sur le thème du comportement criminel de l’Église Orthodoxe en ces temps de pandémie.

Que ce soit l’Église grecque, chypriote, serbe, russe ou monténégrine.

Cependant, et malgré les appels répétés des scientifiques et des médecins, en pleine deuxième vague de la pandémie qui met à mal les capacités des structures hospitalières et provoque de nouveaux décès et hospitalisations en soin intesifs, certains évêques de l’Église chypriote persistent dans leur comportement assassin et moyenâgeux.

Dimanche 29 novembre, une foule compacte de croyants se sont entassés dans l’église de Saint Filoumenos dans le village d'Orounta, pas loin de Nicosie, la capitale du pays.

Alors que les scientifiques et le gouvernement décidaient de prendre des mesures plus strictes pour freiner la pandémie de coronavirus, des dizaines de fidèles, sans aucun respect des distances physiques, mais aussi sans masque, se sont retrouvés à l'église en question pour suivre la messe. Le service était dirigé par le métropolite de Morphou Neophytos, un complotiste notoire qui entraine dans son sillage nombre de fidèles crédules.

Les photos publiées avec ce petit papier, qui n’a d’autre ambition que de dénoncer une fois de plus ce comportement criminel, ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Elles ont provoqué une vive réaction de la part des citoyens qui ne comprennent pas pourquoi les autorités publiques ne sont pas intervenues.

Parmi les photos, celle d’un jeune enfant communiant avec la même cuillère, dans le même calice que tous les fidèles…

Comble de l’inconscience et de l’incitation au crime (par mimétisme) : Le service a été diffusé en direct, à la radio et la télévision, publiques, faisant de la sorte la publicité de cet événement !!!