La bêtise humaine : puits sans fond… (suite)

Mon précédent papier[1] a suscité de nombreuses réactions, notamment par des complotistes, qui m’ont même attaqué personnellement. Je conçois que des personnes ne soient pas d’accord avec ce que je dis, mais, de grâce, arrêtez d’insulter ceux qui expriment une opinion divergente de la vôtre. Vous pouvez attaquer les idées, les idéologies, les postures, mais pas la personne qui les exprime en l’insultant.

La fameuse citation attribuée à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire », doit prévaloir sur ce forum, où tout le monde peut s’exprimer.

Encore une petite chose dans cette brève introduction : quand je stigmatise la religion orthodoxe, je ne le fais pas uniquement pour cette religion ; j’ai également écrit d’autres papiers sur toutes les intolérances et toutes les idéologies totalitaires, quelles qu’elles soient…

Ceci étant dit, je reviens sur les nouvelles déclarations, abjectes à mon sens, du Métropolite de Morphou.

Dans une déclaration écrite, le Métropolite de Morphou Neophytos exprime son désaccord avec l'annonce du Synode de Chypre sur la question de la vaccination[2].

Dans son annonce, Neophytos informe les fidèles de l’évêché de Morphou mais également l'Église de Chypre dans son ensemble, que l'annonce du Synode de l'Église de Chypre, après la réunion extraordinaire du 1er décembre, sur la pandémie de coronavirus, relative à la recommandation sur la vaccination des fidèles, n'est pas une décision unanime des membres du Synode, comme cela avait été annoncé.

« Au cours du Synode d'aujourd'hui, dit le Métropolite de Morphou, nous nous sommes réunis afin d’être informés par l'équipe de médecins spécialistes / épidémiologistes, mais on ne leur a pas demandé, comme il avait été annoncé, d'exprimer une opinion et de prendre position ».

« Par conséquent, note le Métropolite de Morphou, j’exprime publiquement mon désaccord avec cette annonce, qui recommande aux fidèles de se faire vacciner contre la maladie du covid-19 et maintiens mes réserves quant à la composition et l’efficacité de ces vaccins spécifiques, que de grandes industries pharmaceutiques ont préparé et continuent de préparer. »

Enfin, le Métropolite considère que cette incitation à vacciner a été hâtive, que l’on ne connait pas les effets secondaires des vaccins. Il souligne également que ces vaccins contiennent du matériel génétiquement modifié qui risque d’altérer l’ADN humain.

A chacun de faire son opinion...