La bêtise humaine : puits sans fond… (3)

J’ai déjà proposé aux modérateurs deux articles sur ce thème ; ils ont été approuvés et publiés[1]. Ces articles concernaient la position criminelle de certains dignitaires de l’Église orthodoxe sur les messes en présence de fidèles, sur le port du masque et sur le vaccin.

Comme l’Église orthodoxe grecque persiste à minimiser la pandémie et à mettre en danger la vie des gens, je continue à proposer des articles sur le sujet. Je le ferai aussi longtemps que la bêtise humaine persistera dans cette voie…

L’article d’aujourd’hui est basé sur un papier paru dans le quotidien Le Figaro.

En effet, Alexia Kefalas, sous le titre : « La rébellion des popes grecs contre les mesures Covid[2] » et le sous-titre : « Certains hauts dignitaires orthodoxes refusent de se plier aux restrictions sanitaires, alors que le virus continue de faire des victimes dans le clergé », nous apprend que le comportement de nombreux ecclésiastiques a conduit de nombreux de popes, archevêques, chantres et fidèles à la mort à cause du Covid-19, plaçant l’Église au cœur d’une controverse embarrassante.

Kefalas poursuit : « En mars, lors du premier confinement, les dignitaires de l’Église de Grèce, non séparée de l’État, étaient vent debout contre l’interdiction d’ouvrir les lieux de culte pour les fêtes pascales. Certains ont bravé l’interdiction et ont continué, en catimini, à célébrer des offices illégalement, sans gestes barrières, en laissant les fidèles, sans masques, embrasser les icônes, et en donnant le sacrement de l’eucharistie. Chez les orthodoxes, la communion se pratique en buvant, dans la même cuillère, du vin et du pain bénit qui représentent le sang et le corps du Christ. »

Malgré les nombreux morts, la journaliste nous dit encore : « Ils n’ont pas hésité à en faire de même lors de ce deuxième confinement, et ouvertement cette fois, quitte à payer une amende de 1500 euros et à créer une polémique. Dans son message de fin d’année, l’archevêque Séraphim du Pirée persiste : ‘‘Rien ne prouve que la communion est un vecteur de transmission du coronavirus. Inutile de changer de cuillère par fidèle, c’est une bénédiction sacrée. Je continuerai à la pratiquer.’’ »

Cependant, à l’image de l’archevêque d’Athènes, Iéronymos Ier, qui, après avoir été lui-même touché par le Covid-19 et après avoir passé douze jours en soins intensifs, a clarifié sa position, restée ambiguë ces derniers mois. Il est aujourd’hui un fervent défenseur de toutes les mesures de protection et incite même le clergé à se faire vacciner au plus vite. Mais là non plus, il n’est pas toujours suivi. Certains préfèrent inciter les Grecs à entretenir leur foi plutôt qu’à se faire piquer.

Kefalas conclut : « Alors que le débat fait rage, l’Église de Grèce sait qu’elle est face à un tournant et va devoir prendre des décisions historiques sur ses pratiques rituelles, ces prochains mois. À l’image de l’Église de Roumanie et de celle des États-Unis, acceptera-t-elle notamment de changer la cuillère des fidèles lors de la communion ? »

Il est peut-être temps que les religions, toutes les religions, fassent leur aggiornamento et se mettent au niveau de la société actuelle, abandonnant les pratiques dépassées et les interprétations des doctrines basées sur les situations sociales datant de l’époque de leur fondation… Mais ça, c’est un rêve qui parait impossible à atteindre aujourd’hui, tant l’emprise des doctrines est grade sur les individus et les sociétés. Et tant les religions sont instrumentalisées pour maintenir les gens dans l’ignorance et les contrôler…