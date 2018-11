La blockchain accroîtra le commerce mondial

Un gouvernement démocratique a un rôle crucial à jouer dans la répartition appropriée des ressources entre ses citoyens, qu’ils soient des particuliers ou professionnels. Cela englobe la répartition des ressources monétaires et comprend des éléments immatériels sociaux tels que la sécurité, la démocratie, les conditions du maintien de la primauté du droit. En outre, il couvre aussi des conditions économiques telles que la promotion des marchés libres, le maintien d'une inflation faible et stable, la protection des droits de la propriété privée et la garantie des contrats. Cette répartition repose à son tour sur un accord entre le citoyen et le gouvernement sur la manière dont les règles sont définies (par le vote par example). À mesure que ce modèle démocratique s'est développé, l'appareil gouvernemental est devenu plus grand, plus intégré et plus éloigné du citoyen.

Mais quelque chose est en train de changer et, par exemple, dans la technologie des registres distribués, il est possible de voir l’une de ces explosions potentielles de potentiel créatif qui catalysent des niveaux exceptionnels d’innovation dans l’histoire. Depuis 2013, les registres du gouvernement estonien, y compris ceux qui hébergent toutes les informations sur les citoyens et les entreprises, utilisent un système de signature numérique basé sur la technologie de la blockchain pour authentifier les données de ses bases de données. L’infrastructure KSI (Keyless Signature Infrastructure) associe des « fonctions de hachage » cryptographiques à un registre distribué, ce qui permet au gouvernement estonien de garantir un enregistrement de l’état de tout composant du réseau. Les technologies des blockchain peut aider les gouvernements à collecter des taxes, à générer des bénéfices, à émettre des passeports, à enregistrer des registres fonciers, à assurer la chaîne d’approvisionnement des biens et, d’une manière générale, à assurer l’intégrité des archives et des services gouvernementaux.

Une blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Une chaîne de blocs est une base de données distribuée qui gère une liste d'enregistrements protégés contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage interconnectés à l'aide de la cryptographie. La confiance est un jugement de risque entre deux ou plusieurs personnes, organisations ou nations. Dans le cyberespace, la confiance repose sur deux exigences essentielles : l’authentification et l’autorisation. En contrepartie des deux exigences clés précédentes, il est possible d’être digne de confiance pour la fourniture de services ou de produits de manière sécurisée, efficace et fiable. La technologie Blockchain permet aux différentes parties de s’engager dans des transactions sécurisées sans recourir à un médiateur. Les principales caractéristiques de blockchain comprennent des mécanismes qui permettent aux différentes parties de déterminer de manière sécurisée la date et l'origine des entrées de données sur chaque bloc de la chaîne. En outre, les enregistrements de données sur la chaîne de blocs sont immuables, ce qui signifie que les données ne peuvent être ni modifiées ni supprimées une fois qu'elles ont été écrites sur la chaîne. Les utilisateurs ont également vérifié l'accès à la blockchain et les systèmes blockchain contiennent des fonctions automatisées pour l'exécution de contrats intelligents. L'authentification et l'identification sont des concepts liées mais ne sont pas la même chose. L’authentification ne nécessite pas que l’on connaisse l’identité, mais l’autre partie fournit un jeton inextricablement lié à son identité, par exemple le numéro d'identification personnel associé à une carte de crédit ou de débit, ou une empreinte digitale associée à un passeport biométrique ou autre document. Des études récentes estiment que la blockchain pourrait permettre d'économiser 20% des coûts totaux de transport physique, en réduisant les coûts de 1 000 milliards de dollars d'échanges mondiaux. L'Union européenne doit se concentrer sur la manière dont la blockchain peut être exploitée pour renforcer les politiques commerciales internationales et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En outre, on estime que la réduction des obstacles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à la mise en œuvre généralisée de la blockchain accroîtra le commerce mondial de près de 15%.