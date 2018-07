La bonne blague du 14 juillet

Connaître son histoire de France en ce jour de Fête Nationale permettrait à certains de cesser, outre d'aligner les contrevérités des manuels de l'éducation nationale, de mieux cerner les enjeux de l'époque actuelle. Où la France, livrée à des mains étrangères oligarchiques, est en train, sous nos yeux, et sous la fausse gouverne d'un tout petit monarque élu avec 10% des inscrits au 1er tour des élections de 2017, de disparaître.

Relire Pierre Hillard, Marion Sigault et quelques autres, sans pour autant tomber dans le vœu de revenir à l'ancien régime, replace les choses dans leur contexte. Soulèvement populaire il n'y eut point en 1789 mais manipulation par quelques révolutionnaires de l'opinion. Parler de prise de la Bastille même est discutable, en ce sens que, à en croire Châteaubriant et quelques autres, le directeur de la Bastille avait lui même ouvert les portes de ladite prison à une foule pas si nombreuse que l'on voudrait nous le faire croire.

La révolution française fut financée par une oligarchie allemande et britannique et préparée minutieusement dans les loges franc-maçonnes. Elle fut le fait de bourgeois très ouverts au libre échange et désireux de faire fortune. Afin de prendre purement et simplement la place de la noblesse.

La première police à tirer sur le peuple fut celle des révolutionnaires, ces démons ou ces possédés, pour reprendre la terminologie de Dostoïevski. Il ne fallut à ceux-ci que cinq ans pour instaurer la terreur et ainsi envoyer à l'échafaud après des parodies de procès des dizaines de milliers de français. Les chouans de Vendée furent quant à eux décimés à hauteur de plus d'un million, on peut parler de génocide, ce fut une première, les jacobins étant de toute notre histoire ceux dont les mains sont le plus ensanglantées.

La démocratie dite représentative, et ce dès l'origine, ne représenta en définitive jamais le peuple, ce fameux tiers état, mais les financeurs de ces représentants, à savoir les grands négociants. Ce schéma est de nos jours rigoureusement identique. Nos élisons des maitres dans une liste préétablie et fermée et leur donnons le trousseau de clefs, cinq ans durant ils serviront leurs financeurs et nous déroberont nos biens.

Plus le temps s'écoule et plus cet adage fonctionne admirablement. Macron et LREM ce n'est que le bras armé d'une oligarchie apatride qui les rémunère fort bien. Le défilé du 14 juillet vient donc couronner chaque année le rapt, devant un peuple o combien naïf qui vient applaudir ses bourreaux ainsi que le CAC 40 qui construit tous ces avions et chars qu’ils financent avec nos impôts. Ainsi le peuple a son catéchisme et son missel républicain. Les puissants, eux, ricanent.

Ne considérons pas l'armée autrement que comme un bras armé parmi d'autres de cette même oligarchie, à laquelle de serviles et grassement payés généraux obéissent. Regardez les théâtres étrangers sur lesquels elle opère, regardez les intérêts en jeu, les destructions et les contrats. Et demandez vous au nom de qui et au profit de qui tout ceci est fait. Le général de Villiers, le pseudo héros français, travaille actuellement comme Executive Consultant au Boston Consulting Group.

Dépecée par sa tête, la France demeure en son cœur une idée, un idéal si vous préférez. Sa devise, liberté égalité fraternité, un bel utopisme inscrit malicieusement sur les frontons de nos monuments. Le triangle et l'Œil qui voit tout présents sur la Déclaration des Droits de l'Homme, ce joli texte hors-sol tout aussi bien appliqué que notre morte constitution, aurait dû dès l'origine nous alerter. Mais non. Les gens regardent ailleurs et préfèrent communier …