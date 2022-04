La boutiquière, le fonds de commerce et la France

Le piège continue de fonctionner 40 ans après, et chaque élection est une nouvelle occasion d’y tomber peu ou prou. La candidate le Pen échoue lors d’une élection qu’elle ne souhaitait sans doute pas gagner. Dans la famille le Pen, le fonds de commerce d’opposant plus ou moins turbulent tourne bien. Les prébendes qui lui sont attachés nourrissent correctement la cour. Tous les 5 ans, l’épouvantail est brandi pour assurer des élections faciles au champion maastrichien[1], celles où le choix proposé c’est entre des gens sérieux de l’establishment, ou vendre son âme au diable.

Les gloses sur toutes les hypothèses d’explication ou de match refait en changeant des paramètres sont des pertes de temps, mais le constat est clair. Marine le Pen n’a pas souhaité travailler à droite dans l’entre deux tours, préférant le souhait d’un très hypothétique ralliement des insoumis. Caramba, encore raté ! Coluche aurait appelé çà le qui perd perd.

Elle semble en outre refuser d’envisager pour les législatives la moindre alliance avec la droite nationale : Reconquête, Debout la France, quelques naufragés de Les Républicains. Ben voyons, pourquoi s’unir et tenter de peser sur une future législature, ne serait-ce qu’en se dotant d’une capacité de censure du gouvernement avec la gauche, quand les indemnités parlementaires tombent aussi quand on ne travaille pas ni ne prend aucun risque ?

Peut-être que cette fois-ci les règlements de compte internes post-électoraux avec dramaturgie bien réglée nous seront épargnés : il n’y a plus grand monde à virer au rassemblement national dont le nom est constitutif au mieux d'un oxymore, au pire d’un dol !

Le parasitisme le Pen se fait au détriment de la vie politique depuis des lustres. Dans un pays où les contre-pouvoirs institutionnels ont été « fantochisés » par la caste en place, ne pas se donner les moyens de constituer une opposition aussi forte et crédible que possible devrait être regardé comme une haute-trahison. Vous savez, ce truc qui se payait jadis de douze balles dans le coffre et une dans la nuque.

(Cliché CC-BY-SA 3.0 Foto-AG Gymnasium Melle