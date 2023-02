La branche Jeunes de Juristes pour l’enfance auditionnée par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU à Genève

Le Comité des droits de l’enfant (CRC) de l’ONU s’est penché la semaine dernière sur la situation des droits de l’enfant en France, à l’occasion du 6ème examen périodique de la France.

Conformément à la procédure, le Comité des droits de l’enfant (CRC) a entendu les observations des associations de la société civile soulignant les différentes violations constatées afin que le Comité demande à la France d’y remédier.

Dans ce cadre, cinq jeunes membres de Nous Enfants, branche jeune de l’association Juristes pour l’enfance, ont été auditionnés par une dizaine de membres du Comité à Genève, au Palais Wilson.

Absence de protection des enfants contre l’accès à la pornographie

Reçus avec trois autres jeunes représentant deux autres associations, nos cinq jeunes âgés de 14 à 17 ans, ont exposé leurs réflexions sur la situation des droits de l’enfant en France et les solutions qu’ils proposent pour remédier aux violations de ces droits. Ils ont également répondu aux nombreuses questions des experts du Comité.

Ils ont dénoncé l’absence de protection effective des enfants contre l’accès à la pornographie, en soulignant que la pornographie n’est pas un fait banal parmi d’autres, et que c’est un fléau qui les touche parce qu’elle diffuse une vision mensongère de la sexualité, violente et irréaliste.

Inciter les adultes à s’occuper des enfants dans le besoin plutôt que de fabriquer des bébés au bout du monde

Parmi les sujets abordés, ils ont aussi dit combien ils étaient choqués par la tolérance vis-à-vis de la gestation pour autrui, choqués par le fait qu’un enfant puisse être acheté et qu’on encourage l’exploitation de la misère des femmes à l’autre bout du monde.

C’est pourquoi ils ont suggéré au Comité de l’ONU de demander à la France de mettre en place une politique pour inciter les adultes à s’occuper des enfants qui en ont besoin comme les mineurs étrangers isolés ou les enfants placés, plutôt que d’aller fabriquer des bébés moyennant des sommes d’argent colossales à l’autre bout du monde.

La liberté d’opinion, de conscience et d’expression souvent pas respectée à l’école

Ils ont demandé que l’Etat français fasse un sérieux effort en ce qui concerne l’éducation et la scolarité. Et ils ont dénoncé le fait que leurs libertés d’opinion, de conscience et d’expression n’étaient souvent pas respectées à l’école par les profs.

Ils ont aussi demandé que l’Etat français mette en place une politique pour consolider les familles.

Harcèlement, violence et sexualisation des enfants

Enfin, ils ont dénoncé le harcèlement et les violences via les réseaux sociaux et également la sexualisation des enfants. Ils ont demandé que les enfants soient mieux protégés contre toutes les formes de violence.

Leur échange a duré une heure. Les experts du CRC ont été accueillants et bienveillants. Ils ont conclu la session en disant aux jeunes qu’ils avaient plus appris en une heure qu’à la lecture de nombreux rapports d’autres associations.