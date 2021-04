La bulle de la consommation va éclater

En France, on met souvent le partage des richesses comme point d’entrée du raisonnement et du débat politico économique, qui dérive alors systématiquement vers le bien (c’est moi) et le mal (c’est l’autre). L’écoute entre les parties est alors totalement impossible, car un débat en position haute entre quelqu’un qui défend des faits et un autre qui défend des positions idéologiques ou psychiques se termine toujours pas un conflit ouvert. Évidemment que l’égoïsme sans aucune culpabilité est une réalité pour certains. Mais est-ce la cause absolue de la crise économique ? Est-ce que le monde économique est structuré autour d’une notion de bien et de mal entre des gentils (moi) et des méchants (tous les autres) ? Est-ce que l’investisseur est le seul prédateur au centre de tous les maux de la planète ? La réponse est non, rien n'est absolu, tout est relatif. L'économie moderne, comme tout système commercial depuis la nuit des temps, est structuré autour d'un ratio économique : Le taux d'équipement des ménages. Quand les clients potentiels ne sont pas équipés d'un produit, le vendeur peut en vendre, mais quand le taux d'équipement est de 100%, c'est-à-dire que tous les ménages ont tout ce qui leur faut, c'est parfait sur le plan social, mais les vendeurs n'ont plus rien à vendre et leur business s’effondre.

Le taux d'équipement fait battre le coeur de l'économie mondiale

Regardez autour de vous, nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan matériel : Une maison et tout son confort, des voyages à l’autre bout de la planète, du temps libre, des produits high tech à volonté, des vêtements qui remplissent nos placards, de la nourriture à profusion, etc. etc.

Quels Besoins ne sont pas couverts ? Quels produits ou Services ne sont pas encore dans nos armoires ? Pas grand chose pour être honnête.

Sur le plan personnel, social et humain c’est vraiment bien. Mais est-ce que tout ça va continuer pendant 1000 siècles ? Cet article est le premier sur le thème : La bulle de la consommation va bientôt éclater, préparez-vous à une grosse secousse !

Le potentiel commercial est le seul point d’entrée de la création de richesse

Quand il n’y a pas de Demande solvable, il n’y a pas de marché, donc pas de vente ni de création de richesse et encore moins de partage de richesse. La Demande solvable s’exprime de nombreuses manières, mais pour comprendre comment je raisonne, essayez de trouver la solution à ce tout petit problème très représentatif de ce qui se passe aujourd’hui :

Je possède une belle cravate bleue en soie

J’en ai 10 identiques dans ma penderie

10 commerçants veulent m’en vendre une autre identique

Question : Quel est le seul facteur déclencheur de l’achat ?

Réponse : Le Prix

Dans un marché où la Demande et l’Offre sont saturées, le seul facteur qui déclenche un achat inutile est le Prix très bas

Dit autrement : « Comment vendre quelque chose d’inutile à des consommateurs qui en ont déjà beaucoup trop ? »

Poussez maintenant votre raisonnement à l’étape d’après :

Sur les 10 commerçants qui veulent me vendre une belle cravate bleue en soie, un seul va peut-être m’en vendre une, celui qui arrivera à me la vendre très peu cher, presque gratuit, car je n’en n’ai pas besoin d'une nouvelle

Les 9 autres commerçants vont mourir, car je suis le seul client à accepter d'acheter. Les autres consommateurs potentiels ont déjà suffisamment de cravates dans leur penderie et même à un prix symbolique, ils n’en veulent pas. Il n’y a plus aucun potentiel de vente pour les 9 autres commerçants qui n’ont plus de clients et qui vont disparaître

Imaginons que vous soyez un de ces 10 commerçants qui veulent me vendre une nouvelle cravate pour survivre.

Quelle stratégie mettez-vous en œuvre ?

Vous mettez en place une belle politique sociale pour satisfaire vos salariés, abaisser le temps de travail, augmenter les salaires et les avantages sociaux ? Vous limitez les charges fixes au maximum et vous externalisez votre production en Chine pour avoir le prix de revient le plus bas possible afin de pouvoir proposer le prix de vente très bas qui vous permette de survivre ?

Aujourd’hui, les marchés sont tous saturés, les taux d’équipement sont partout de 100% ou plus

Il n’y a plus rien de nouveau à vendre, car tous les consommateurs ont une maison, une ou plusieurs télés, des ordinateurs, une ou plusieurs voitures, téléphones portables, etc. etc. etc. On cherche partout à vendre des choses inutiles à des consommateurs qui n’en veulent pas, car ils en ont déjà trop en stock. Et donc, c'est la guerre des prix.

Dans les années 70-80, une voiture valait entre 6 mois et 1 an de travail d'un instituteur.

En 2021, on loue une Toyota Aygo 79€ ttc / mois, c'est à dire un jour de salaire de ce même instituteur. C'est parfait sur le plan personnel et humain, mais c'est terrible sur le plan économique, car pour obtenr ce prix, il faut baisser drastiquement les coûts de production et compenser la baisse de la rentabilité par produit en augmentant les volumes de vente, ce qui crée du transfert travail vers capital et du chômage. Notre société va devoir bientôt choisir entre consommation débridée issue d'une guerre des prix incontrolable et travail pour tous en consommant beaucoup beaucoup moins. Chercher à obtenir les 2 est impossible, c'est un modèle obsolète à cause de la saturation de tous les marchés.

Le drame qui annonce la fin de la partie, c'est qu'il n'y a plus rien à inventer qui pourrait changer drastiquement notre vie : Nous avons des technologies matures sur tout, ou presque. Dans les années 90, on changeait d'ordinateur tous les 2 ans pour trouver un modèle plus puissant et plus adapté à son environnement logiciel. Aujourd'hui, on change d'ordinateur parce qu'il est trop vieux ou cassé. Les industriels ont donc inventé l’obsolescence programmée pour régler une partie du problème mathématique.

Le temps où l'innovation créait la Demande est terminé

Nous avons presque tout inventé, il n'y a plus aucun domaine important pour lequel tout reste à découvrir.

Les stratégies de vente et la rentabilité sont totalement différentes entre une entreprise qui travaille dans un marché où le taux d'équipement est bas et où la Demande est forte et une entreprise qui travaille dans un marché saturé de Biens et de Services, où le taux d'équipement est de 100%, où la concurrence et la guerre des prix sont terribles.

Le partage du gâteau est totalement différent, mais il est surtout très inégal. Dans un marché hyper concurrentiel comme aujourd'hui, seuls les plus forts, les plus malins et les plus riches s'en sortent. Les plus faibles, les moins malins et les moins riches disparaissent, leurs salariés avec !

Je ne suis ni pessimiste, ni mondialiste, ni communiste, ni extrémiste, ni adepte du libre-échange déréglementé, ni adepte d’un partage inégal des richesses, mais je viens simplement de passer les 30 dernières années à essayer de dominer des processus commerciaux et davantage si on considère que je suis la 5ème génération de commerçants dans ma famille maternelle et que la transmission entre générations s'est bien passée.

Mon expérience me prouve qu’il faut regarder la crise avec le bon angle d’analyse, avec les bons outils, pas uniquement avec une règle, un maillet et un ciseau comme au moyen âge ni avec des positions idéologiques du début du 20ème siècle. Le modèle mathématique qui sous-tend l'économie mondiale de 2021, c'est celui de 2021, pas celui du siècle des lumières ou des années 1990.

Beaucoup en France mettent le citoyen Français au centre du modèle mathématique de l'économie mondiale. De la même manière que Dieu ne contrôle pas les lois physiques qui gouvernent l'univers, le citoyen Français n'est pas celui qui commande les processus mathématiques de l'économie mondialisée.

C'est le consommateur qui est au centre du jeu écomonique mondial et le consommateur s'analyse au travers de son Besoin, de sa capacité financière à acheter, de son désir d'acheter tel ou tel produit, mais surtout de son équipement : A-t-il déjà acheté un Produit que je veux lui vendre ? Et si le consommateur à qui je veux vendre quelque chose est déjà équipé, voir suréquipé du produit que je veux lui vendre, je ne peux rien lui vendre et je disparais.

Aujourd'hui, nous en sommes là à l’échelle planétaire.