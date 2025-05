La Bundeswehr a préparé un plan en cas de guerre avec la Russie

Les médias d’outre-Rhin révèlent la mise en place de plans à grande échelle pour garantir une « architecture de défense durable et prête pour le combat ». L'Allemagne est décrite comme étant un centre stratégique de l'OTAN en Europe permettant de faire circuler rapidement les convois militaires sur le front en direction de la Russie. Il y a un camp de prisonniers de guerre qui est, aussi, prévu dans ces plans.

Quelle route les chars emprunteront-ils en cas de guerre avec la Russie ? Le gouvernement fédéral examine cette question dans un rapport secret étudié en cas de conflit militaire dans l'Est du continent européen avec la Russie, annonce le Spiegel. S’il y a une escalade sur le flanc oriental de l'OTAN, des centaines de milliers de soldats devront être redéployés rapidement. Dans le rapport secret - de fait - réalisé pour la Bundeswehr, un plan d'action est en cours d'élaboration selon le développement d'événements. Le gouvernement fédéral, les Länder et la Bundeswehr examinent, donc, dans un document secret les itinéraires les plus appropriés pour que les tanks, la troupe et d’autres véhicules militaires puissent, se rendre d'un point A à un point B de manière rapide et fiable en empruntant les autoroutes essentiellement, mais aussi d’autres circuits. « Compte tenu de la menace d’une attaque russe contre l’OTAN, les experts estiment que cela pourrait devenir la nouvelle réalité dès 2029 », précise le magazine.



L'Allemagne et la Bundeswehr doivent être prêtes à répondre aux menaces actuelles et à la défense territoriale en temps de paix, de crise et de guerre. Le « Plan opérationnel Allemagne » (OPLAN DEU) définit les procédures, le processus et les responsabilités pour protéger et défendre l’intégrité territoriale de l’Allemagne et de ses citoyens avec d'autres entités gouvernementales et civiles et pour garantir le déploiement des forces alliées sur le flanc est de l’OTAN à travers l’Allemagne. L’objectif est d’établir la capacité à réagir rapidement dans tous les ministères et dans tous les Länder. L'OPLAN DEU est un document secret et classifié soumis à une surveillance continue, à un développement et à une mise à jour sous les auspices de la Bundeswehr et du commandement de la défense intérieure.



Dans le cadre du « Plan opérationnel Allemagne », les composantes militaires et civiles d'une défense efficace du pays et de l'alliance doivent être regroupées dans un plan global sous la direction du ministère fédéral de la Défense. Il détermine quels chemins et ponts sont utilisés pour le transport et où se trouvent les aires de repos et comment celles-ci peuvent être protégées.



L’autoroute A2 pourrait devenir une route clé. Cela signifie qu’« en cas de détérioration de la situation sécuritaire, d’importants contingents de troupes de l’OTAN pourraient être déplacés très rapidement vers le flanc oriental de l’alliance », note le Spiegel. La tâche de l'Allemagne est d'assurer le déploiement et l'approvisionnement des forces armées en tant que « hub », écrit la Bundeswehr selon le magazine de Hambourg. L'A2 est une autoroute importante, l'une des routes les plus fréquentées d'Allemagne. Elle s’étend d’Oberhausen au périphérique berlinois (Berliner Ring) en traversant toute l’Allemagne et joint directement, après Berlin, la Pologne puis les autres pays de l’UE jusqu’à l’Estonie. Les autoroutes sont neuves et idéales pour les convois militaires permettant de traverser l’UE en peu de temps.

En théorie, cela fait de cette autoroute le parfait itinéraire pour transporter des troupes et des fournitures d’ouest en est. Cependant, il y a aussi quelques ponts sur le parcours. La Bundeswehr a besoin d’un plan B pour cela, car les ponts sont une cible privilégiée des attaques à la roquette visant à affaiblir les infrastructures.



Les plans sur la manière dont l'Allemagne doit servir de plaque tournante pour l'OTAN deviennent de plus en plus concrets : 800.000 soldats doivent être amenés des ports de la mer du Nord vers l'Est d'ici trois à six mois en emportant avec eux une grande quantité de véhicules, d'armes et d'autres équipements militaires. Le gouvernement fédéral mise probablement sur 200.000 véhicules.



Pendant le transit, il faudra également prévoir le ravitaillement et le logement des troupes. Cela nécessite des cuisines importantes, des lits de camp, des tentes et du carburant. Par ailleurs, l’Agence Fédérale pour le Secours Technique (THW) se prépare à faire face à des perturbations et à devoir réaliser des travaux de nettoyage des voies de la circulation.



Camp de prisonniers de guerre. Plus précisément, les convois doivent avoir la possibilité de s'arrêter tous les 300 à 500 mètres. Des itinéraires alternatifs et des zones sur les rivières pour des ponts temporaires doivent également être identifiés si les routes et les ponts ne sont plus intacts. « Il y aurait également des plans pour un camp de prisonniers de guerre lors de cet événement », fait savoir le média allemand.



Selon T-Online, la police fédérale disposera de plus de pouvoirs si elle adhère à l'OTAN. Les agents n’ont actuellement pas le statut de combattant, comme c’était le cas auparavant pour les gardes-frontières fédéraux. Il est probablement possible aussi d’effectuer son service militaire obligatoire dans la police fédérale. En vertu du droit international humanitaire, les combattants ont le droit de « participer directement aux hostilités ».



« Les plans exacts des itinéraires et des gares ainsi que d'autres accords restent secrets. Sinon, en cas de guerre, les attaquants pourraient profiter de ces informations », conclut le Spiegel.



Pierre Duval

