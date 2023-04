La campagne de pub Woke/LGBTQ+ fait perdre 6 milliards de dollars en six jours à Bud Light

Le partenariat woke entre Bud Light et M. Mulvaney comprenait des canettes arborant son visage et un discours pro-LGBTQ saluant le fait que ce mâle biologique “est une femme”

Après avoir atteint un sommet de 66,73 dollars par action en trois ans, la société mère de Bud Light, Anheuser Busch Inbev, a perdu plus de 6 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l’annonce de son partenariat avec l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney, le 2 avril dernier.

Les propriétaires de bars et les distributeurs signalent une forte baisse des ventes de Bud Light au cours de la semaine écoulée.

La capitalisation boursière de la société est tombée à 125,7 milliards de dollars, contre 132,8 milliards de dollars il y a six jours, soit une baisse de plus de 5 %.

Graphique montrant la chute boursière dès l’annonce du partenariat

Son concurrent Molson Coors (TAP) a quant à lui vu sa capitalisation boursière augmenter de 350 millions de dollars au cours de la semaine écoulée.

En rouge Anheuser Busch Inbev, en bleu Molson Coors

Le partenariat entre Bud Light et M. Mulvaney comprenait des canettes personnalisées arborant son visage et un discours pro-LGBTQ pour commémorer le fait que ce mâle biologique « est une femme » depuis plus d’un an.

Le coup d’envoi de la campagne publicitaire a été donné par Mulvaney, à demi-nu, buvant du Bud Light dans une baignoire :

The #second #BudLight #Dylan ad of fem trans Dylan Mulvaney is making the rounds. In this ad Dylan is taking a bath with a swimsuit on while drinking soapy water and a case of Bud Lights. pic.twitter.com/u1Etbj83j5 — Vlemx4u (@vlemx4u) April 9, 2023

Traduction :

La seconde publicité BudLight de la femme transgenre Dylan Mulvaney fait le tour du monde. Dans cette publicité, Dylan prend un bain en maillot de bain tout en buvant de l’eau savonneuse et une caisse de Bud Lights.

Les dirigeants n’étaient pas informés du partenariat avec l’influenceur

Anheuser-Busch a publié une déclaration de soutien à M. Mulvaney, affirmant ceci :

» Nous travaillons avec des centaines d’influenceurs à travers nos marques comme l’un des nombreux moyens de se connecter de manière authentique avec les publics de diverses démographies. ».

En revanche, le Daily Wire rapporte que les dirigeants de l’entreprise n’avaient aucune idée de la campagne publicitaire.

« Personne au niveau de la direction de l’entreprise n’était au courant du partenariat polarisant de Bud Light avec Dylan Mulvane. », affirment des sources proches de la situation. « L’entreprise aurait également interrompu ses efforts de marketing et s’efforcerait de mettre en place un processus plus « solide » pour évaluer les futurs partenariats avec des influenceurs. », « Personne à un niveau élevé n’était au courant de ce qui se passait », « Un petit employé du marketing qui aide à gérer les centaines d’engagements d’influenceurs a dû penser que ce n’était pas grave. », « De toute évidence, c’était le cas, et c’est une honte parce qu’ils ont une réputation bien méritée d’être simplement la bière de l’Amérique – pas une entreprise politique. C’était une erreur. », « Une deuxième source a également affirmé qu’un employé de niveau inférieur avait pris la décision d’inclure M. Mulvaney dans la campagne, une décision qui semble avoir coûté à l’entreprise 5 milliards de dollars en valeur de marché. », « La réaction à la marque emblématique de bière américaine a été si intense qu’un distributeur de Budweiser dans le Missouri a annulé un événement avec les célèbres chevaux Clydesdale de la société parce que l’affaire était encore sensible. ». – Daily Wire

Cette décision intervient après que la vice-présidente du marketing de l’entreprise a fait part de son mandat pour que la marque soit plus « inclusive ».

Alissa Heinerscheid, Bud Light’s VP of Marketing, doubles down on her extreme woke strategy to promote the “declining” American beer brand to “young people”, while smearing her former customers as “fratty and out of touch”.



How’s that working out for you, lady ? @budlight pic.twitter.com/zNYKbMnZnu — Old Row (@OldRowOfficial) April 9, 2023

Traduction :

Alissa Heinerscheid, vice-présidente du marketing de Bud Light, redouble d’efforts pour promouvoir la marque de bière américaine « en déclin » auprès des « jeunes », tout en dénigrant ses anciens clients en les qualifiant de « frustrés et déconnectés ». Comment cela se passe-t-il pour vous, madame ?

Wouaw … !

As I’ve been digging into this, I’m finding this to be 100% true@AnheuserBusch has donated far more to GOP candidates than Dems, and FAR more than woke @MolsonCoors.



Looks like the Dylan Mulvaney campaign was not approved by senior execs.



Heads should roll. https://t.co/e301ZF2vDU — John Cardillo (@johncardillo) April 6, 2023

Traduction :

– En creusant un peu, je me suis rendu compte que c’était vrai à 100 %.

AnheuserBusch a donné beaucoup plus aux candidats du GOP qu’à ceux du Dems, et beaucoup plus qu’à MolsonCoors.

Il semble que la campagne de Dylan Mulvaney n’ait pas été approuvée par les cadres supérieurs.

Des têtes devraient tomber.



– Scoop : Un initié d’Anheuser Busch me dit que les cadres sont en colère après la publication de la canette de Dylan Mulvaney.

Elle n’a été publiée sur aucun média social d’AB/BL et la principale théorie est qu’un manager gauchiste l’a fait secrètement de son propre chef pour promouvoir l’agenda trans.

Une nouvelle déclaration de relations publiques est attendue.

Selon John Ruch, chanteur de musique country et propriétaire du bar Redneck Riviera à Nashville, TN, Bud Light était la bière la plus populaire :

« Ce sont les clients qui décident. Les clients sont rois », a-t-il déclaré lundi à Tucker Carlson, animateur de Fox News.

« Je suis propriétaire d’un bar dans le centre de Nashville, le Redneck Riviera. Jusqu’à il y a quelques jours, notre bière la plus vendue était quoi ? La Bud Light. », « Nous avons des caisses et des caisses et des caisses de Bud Light dans notre arrière-boutique. Mais depuis quelques jours, on a du mal à trouver quelqu’un qui en commande une. », « En tant que chef d’entreprise, je me suis dit : Si vous ne la commandez pas, il faut proposer autre chose ! En fin de compte, c’est le capitalisme. C’est comme ça que ça marche. ».

Selon M. Rich, les fans ont du mal à rester fidèles aux marques wokes et choisissent plutôt avec leur portefeuille.

« Et il y a des tonnes de marques américaines en plein essor vers lesquelles les gens se tournent en ce moment », a-t-il déclaré.

Dans une vidéo, un marchand de bière a déploré :

« Je n’ai jamais vu des ventes aussi faibles que ces derniers jours… Je ne peux pas nourrir ma famille ».

De son côté, Woke Inc. adore M. Mulvaney, qui a signé des publicités avec Nike, Oil of Olay et d’autres entreprises.

Trans Influencer Dylan Mulvaney Ad for Nike pic.twitter.com/JbdU4o5TGM — Admium 119 (@Admium119) April 9, 2023

Traduction :

L’influenceur transgenre Dylan Mulvaney fait une publicité pour Nike.

Throughout history women have been the chief proponents of patriarchal religions that subjugate them. So it is with gender ideology. Women will buy more Olay stuff because of this ad with Dylan Mulvaney's grossly stereotyped caricature mocking them.

The patriarchy's back, baby ! pic.twitter.com/nOe1V0LZeo — Leo Kearse - comedian - see me on YouTube (@LeoKearse) April 12, 2023

Traduction :

Tout au long de l’histoire, les femmes ont été les principales adeptes des religions patriarcales qui les assujettissent. Il en va de même pour l’idéologie du genre. Les femmes achèteront plus de produits Olay grâce à cette publicité où la caricature grossièrement stéréotypée de Dylan Mulvaney se moque d’elles. Le patriarcat est de retour, bébé !

Visionnez notre entretien avec Xavier Moreau, homme d’affaires et analyste politico-stratégique installé à Moscou depuis 16 ans, auteur du « livre noir de la gauche française« , sur le thème de la dérive wokiste occidentale vue de la Russie.

Source : Zero Hedge

