La canicule s’éternise dans le sud de la France...

@troletbuse

Salut

moi quand je rencontre un as des as, comme il y en a de parfaits exemplaires ici-même qui viennent brouter l’herbe tendre d’avox, j’ai une expression qui leur est dédiée :

-il a pas inventé le fil à couper l’eau tiède

Et ça me fait beaucoup rire, une simple contraction de l’eau tiède et du fil à beurre mais je trouve ça très parlant