La canicule s’installe en France...

@Séraphin Lampion

Ce n’ etait une attaque ni contre toi ni contre rosemar .

On as des but comun ,

un ennemi du gaspillage, de l’empoisonnement des rivières et des océans et partisan d’arrêter tout ce qui contribue à une extinction non naturelle des espèces.

Mais il faut reflechir soigneusement a comment restaurer l’ ecologie , surtout quand ceux qui nous la vende ne s’ en soucie pas vraiment si ce n’ est pour l’ orienter sur des point secondaire alors que le desatre ecologique de l’ eau , ou de l’ apauvrissement des sol , ou encore de la polution chimique ne sont pas combatut .

On pourrais par exemple climatiser les villes en les verdissant en en depoluant les eau usé mal depolué en sortie de station d’ epuration au lieu de la rejeter dans la seine et d’ arroser les pelouse a l’ eau potable ou de laver les voiture et chier avec de l’ eau potable necssaire ailleurs.

On peut faire vivre 7 milliard d’ humain , on as pas depasser le stade fatidique (20 milliard) mais il faut se donner la peine de reverdir la planette .De terraformer les desert comme le sahara .