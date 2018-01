La Catalogne ! Et les autres identités de la maison commune ?

L'Espagne est composée de nombreuses identités historiques et culturelles, la Catalogne en est une parmi d’autres. Il est curieux que les indépendantistes catalans exigent tant de respect pour leur unicité alors qu’ils en ont si peu pour celle des autres.

Co-auteurs : Pierre Scordia et Claudio Sales Palmero

Opposer la Catalogne à l'Espagne est une aberration ; comme si la Catalogne était une entité singulière attachée à l'État espagnol, masse homogène !

L'Espagne est composée de nombreuses identités historiques et culturelles, la Catalogne en est une parmi d’autres : la basque, la galicienne, la castillane-léonaise, la valencienne, l'andalouse, l'asturienne… Si nous énumérons les entités historiques, nous avons les royaumes de Castille, de Léon, des Asturies, de Galice, de Valence, de Majorque, de Jaén, de Tolède, de Séville, de Badajoz ... d’innombrables petits royaumes médiévaux qui pourraient être revendiqués en tant qu'unités politiques.

A l’histoire s’ajoutent des langues qui se chevauchent : on parle le galicien-portugais en Galice, au Portugal et dans les régions limitrophes de Castille-et-Léon et des Asturies ; le basque, quant à lui, est utilisé dans le Pays Basque et dans le nord de la Navarre ; on s’exprime en catalan dans la Communauté Valencienne, dans les Îles Baléares, en Catalogne et dans les zones limitrophes d'Aragon. Certains territoires revendiquent la reconnaissance de leurs dialectes.

Lorsque les indépendantistes opposent la Catalogne au reste de l'Espagne, ils nient la singularité du reste des identités culturelles, historiques et linguistiques de l'État espagnol. Ils mettent toutes les autres communautés dans le même sac. Il est curieux qu'ils exigent tant de respect pour leur unicité alors qu’ils en ont si peu pour celle des autres.

Lorsque les indépendantistes ou les nationalistes catalans désignent l'État espagnol comme l'ennemi, ils semblent oublier que l'État espagnol est le pays auquel nous appartenons tous, y compris les séparatistes catalans, État vers lequel convergent toutes les singularités du territoire espagnol, État dans lequel il s'agit tout simplement de s'entendre sur la place de chacun dans la maison commune. Voilà la raison pour laquelle le reste de l'Espagne est surpris que les indépendantistes disent qu'ils ne sont pas contre les Espagnols mais contre l'État espagnol, comme s’il s’agissait d’une autorité imposée à tous et non du fruit d’un long travail consensuel obtenu par nous tous. Ils semblent également oublier que nous tous pouvons faire progresser la marche de l’État.

Photo : village de Benifairö de les Valls (Communauté valencienne). On y voit une maison affichant le drapeau de la Catalogne républicaine.