Scandales, corruptions, mauvaise gestion, gouvernance défaillante, mais quelle est la cause de ces dysfonctionnements répétitifs ?

Comme le préconisait Hippocrates pour guérir un mal il faut chercher la cause des causes. Quand il faut soigner un mal il ne faut pas s’attaquer aux conséquences ni aux causes (elles sont multiples et complexes). Il faut chercher parmi toutes les causes LA cause qui génère les autres.

En tant que citoyen vigilant et engagé il est sain de se poser la question : Quelle est la cause commune à ce sentiment d’impunité du pouvoir, d’impuissance, d’injustice sociale latente, de mauvaise gouvernance répétitive ?

La réponse est simple : « parce que les gens normaux (la plupart d’entre nous) n’ont pas le pouvoir de résister, de faire changer les choses ». Mais comment cela se fait-il ?

« Parce que notre impuissance politique nous interdit d’agir ».

Mais d’où vient cette impuissance politique, quelle en est la cause ?

La source de nos frustrations citoyennes c’est notre constitution[i] , le texte qui fait que :

Les élus ne sont pas révocables,

Ils n’ont pas de compte à rendre (immunités)

Les citoyens ne peuvent pas choisir leurs candidats (ils nous sont imposés dans une liste prédéfinie par les partis)

Il n’y a pas de possibilité de referendum d’initiative populaire

De l’initiative des citoyens nous ne pouvons décider de rien

La monnaie est privatisée parce que rien ne l’interdit dans la constitution, rien n’indique que ce soit obligé qu’elle soit un pouvoir régalien de l’état. Au contraire l’article 123 du traité de Lisbonne l’interdit.

….

En fait, dans la constitution toutes nos impuissances sont programmées.

Qu’est-ce qui fait que partout dans le monde toutes les constitutions programment l’impuissance des peuples, au lieu de protéger ses intérêts comme cela eut dû être le cas ?

Un complot ? …. Non, pas de tout temps et pas dans tous les pays à la fois. Cela ne peut donc être un complot.

C’est donc un processus universel qui a une cause universelle. Au lieu de programmer la puissance du peuple et le garantir contre les abus de pouvoir elles programment son impuissance, elles bâillonnent soigneusement son cri. Pourquoi ? Comment cela est arrivé ?

L’origine des dysfonctionnements démocratiques est dû au fait que les auteurs qui écrivent les constitutions ont un intérêt personnel à ne pas écrire de bonnes constitutions citoyennes, ils sont juges et partis, ce sont des professionnels de la politique, ils ont un conflit d’intérêts évident. Mais ce n’est pas de leurs fautes … les coupables sont ceux qui les laissent écrire ces constitutions…. C’est-à-dire nous, les citoyens électeurs !

Paradoxalement, nous sommes donc les complices inconscients des situations que nous décrions !

La cause commune à notre sentiment d’impuissance est donc notre propre désengagement, désintérêt quant à la définition des règles qui doivent régir les pouvoirs qui sont censées être au-dessus des pouvoirs pour les affaiblir et nous protéger de ses abus ! Si nos représentants doivent craindre la constitution, ils ne doivent pas l’écrire eux-mêmes, c’est évident !

Que faire ? nous devons nous organiser en groupe de citoyens constituants qui avons et formalisons une idée précise de la façon dont la gouvernance politique de notre société doit être contrôlée avec des droits et devoirs clairs, transparents et non ambigus ….

LA solution serait donc que nous (les citoyens) relisions et réécrivions notre constitution.

Utopique ? Le secret de l’action n’est-ce pas de la commencer !