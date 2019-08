La censure par les gardiens numériques de la vérité et de la haine…

La loi qui impose aux plateformes numériques la censure contre les propos haineux sur les plateformes sociales Internet est gravissime. Les valeurs de la République sont gravement atteintes.

Macron nous fait une politique communiste dans une Europe collectiviste et notre avenir de citoyens est sombre. Nous entrons dans le dirigisme et la propagande des foules se met en place.

Les élections européennes ont débouché sur une représentation de dirigeants non élus, dans un jeu de négociation dans les couloirs de la nomenklatura européenne. Le directivisme collectiviste se met en place.

Dans une région du monde où la censure existe, comme en Allemagne où on interdit les partis aux idéologies nazies (qui a fait poursuivre des touristes chinois qui ont salué Hitler devant le Reichstag), aux Pays-Bas où « Mein Kampf » est interdit de diffusion, ou en France où il est interdit de montrer des objets nazis (qui criminalise le vendeur dans une foire au grenier d’une dague insignifiante), voici venir une 2e vague, plus dangereuse : la criminalisation des propos.

Loi de censure : bloquer un discours de haine, c’est de la haine…

L’exclusion pour des idées, c’est de la haine.

Soyons clair. Empêcher la liberté d’expression, empêcher la parole est déjà le premier acte violent qui caractérise la haine.

Notre liberté d’expression est menacée. C’est une dictature qui ne dit pas son nom.

Les lois de censure sont toujours politiques et n’ont rien à faire avec la justice.

Le libre arbitre est extrêmement menacé. Notre pays s’enfonce dans le communisme. Ne vous y trompez pas. C’est une censure pure et simple des pensées dissidentes.

Le fait de pouvoir condamner et réduire au silence quelqu’un pour une « haine » définie par l’idéologie des juges et de l’administration est une plaisanterie haineuse.

La France est en train de se transformer en un pays communiste, certes à encore économie de marché, mais de plus en plus ultra dirigiste. Un peu comme la Chine. A la différence, c’est caché sous des métaphores de morale aux « bon sentiments ».

Pas un jour ne passe, sans une nouvelle idée de taxe, de loi d’interdiction et de directivisme. Vous n’avez qu’à ouvrir la radio. C’est même en pire que la Chine, ici la dépense publique représente 57% du PIB, là où avec l’État chinois cela représente 40% du PIB. L’État orwellien est partout.

Origine de la censure en France : la loi Gayssot

Bien entendu, c’est un communiste qui a mis la première pièce contre la liberté d’expression (ce n’est pas un hasard !).

Il a introduit dans la loi le crime de « déni de réalité historique ».

Bien entendu, nos zélés fonctionnaires marxistes en profitent pour agrémenter cette loi de compléments liberticides comme l’irrévérence aux faits historiques. Le délit de blasphème est créé.

La France devient l’égal de l’Arabie Saoudite ou l’Iran, là-bas la caricature de Mahomet vous condamne, en France la moquerie historique vous condamne.

Les résultats complètements nuls de cette 1ere loi liberticide

De nos jours, l’antisémitisme est plus important que dans les années 80, date de création de cette loi censée le combattre.

L’antisémitisme n’a pas disparu. C’est un échec total.

La sanctuarisation par la loi entraîne l’idée qu’il existe 2 poids, 2 mesures. Les effets pervers sont pires que ce que cette loi voulait combattre.

La sanctuarisation de la Shoah a engendré une spirale des frustrés contre les juifs. Dans les cités, les habitants, souvent issus des pays arabes ou musulmans ont développé l’idée qu’on en fait plus pour les juifs que pour eux. L’antisémitisme s’est développé. A Sarcelles, les juifs qui y vivaient dans les années 80 en paix ont déserté et ceux qui restent vivent dans la méfiance du ressentiment envers eux.

Quand les idées se font muettes, la contradiction ne peut la pondérer, puisque l’idée ne s’exprime plus au grand jour. Elle devient frustration et violence.

La sanctuarisation entraîne la pensée 2 poids, 2 mesures et la frustration. Les effets pervers sont pires que ce que cette loi voulait combattre.

Une Fémen pisse dans l’église et n’est pas condamnée ? Un journal caricature Mahomet et n’est pas condamné, par contre la caricature de la Shoah l’est ?

La communauté juive de France, sans le vouloir, est devenue une cible.

La loi Gayssot, en attribuant un statut « à part », fait un bouc émissaire des juifs.

Cette loi est pire que le mal qu’elle est censée combattre. Elle motive les ressentiments d’injustice auprès de ceux qui ne peuvent s’exprimer au lieu d’être confrontés à la contradiction et de s’effacer pour passer à autre chose.

Comme constaté, les exemples de lois de censure sont des échecs.

Qui gagne avec les lois de censure ?

Avec les lois de censure, il n’y a qu’un gagnant : la diabolisation des contradicteurs.

En fait, cette loi, comme toutes les lois de censure s’est révélée plus une arme à dessein politique que de lutte contre l’antisémitisme.

Le premier à en avoir fait les frais, c’est l’extrême droite dont le politicien Jean-Marie Le Pen.

L’autre gagnant indirect sera le pouvoir des plateformes numériques. Laisser la liberté d’expression aux opérateurs est une folie furieuse et un précédent extrêmement grave pour la société.

Laisser Facebook ou Google le monopole de la vérité et imposer la censure sous excuse de « haine »... c'est une folie furieuse de leur donner un tel pouvoir.

Zukerberg, le dirigeant de Facebook, est un militant démocrate et il est pressenti pour être dans quelques années un candidat à l’élection présidentielle américaine.

Par ailleurs, il lance la prochaine monnaie privée de masse, le Libra, imaginer qu’un type aux dents si longues et si orgueilleux laissera les idées et les contestations de développer sur lui, ses investissements, ses échecs ou une atteinte à son image laissée par lui sans censure est un leurre.

C’est comme à une époque, armer Ben Laden sous prétexte de lutter contre les Russes, et se plaindre ensuite qu’il a retourné ses armes contre la société qui l’a armé.

Cette loi est une horreur à la liberté d’expression, elle va entraîner des dérives pires que celles censées combattre….

Les plateformes numériques deviennent les juges des vérités

Il vous est maintenant interdit d’exprimer vos idées autres que rose bonbon et exprimer avec du sel de l’humour ou montrer du sarcasme ou vous moquer. Vous devez être "infantilisé" par l'élite et ne plus avoir accès à la liberté des opinions. Vous êtes considéré comme trop stupide et incapable de faire des discernements par votre propre libre arbitre.

Les plateformes numériques vont homogénéiser les idées, mettre fin aux controverses. Éliminer les gens épicés aux avis qui dérangent. Ils vont imposer à penser la même chose et tout le monde devra s’exprimer dans le même sens. Ils vont imposer que tout le monde soit gentil, policé. Ils vont imposer le stalinisme de la pensée.

Facebook Google, dans le secret, vont imposer les thématique, les idées qui sont les « bonnes » et celles qui sont « mauvaises ».

Les sentiments, les idées relèvent de la subjectivité et il est évident que de multiples associations bien-pensantes vont se prétendre haïes alors qu’elles ne sont que critiquées. Ce qui va pousser les plateformes à l’autocensure.

La distinction entre crime et péché est l’un des fondements du droit occidental. En légiférant sur les opinions, nous devenons une dictature de type Chavez et Maduro.

La civilisation est un état social où les sentiments, les idées comme la haine, la colère ou la jalousie, ne se traduisent pas en crimes. Parce qu'une société où, dès le plus jeune âge, on apprend le respect des autres, et de tous les autres.

La France de Macron et ses sbires socialistes étatistes, avec cette loi, se comportent en État totalitaire, puisqu’ils ont la prétention de régir les sentiments de leurs citoyens.

Avec cette loi nous devenons un État totalitaire, dans une Europe qui le devient aussi.

Par Spartacus Lequidam

Pour aller plus loin avec les vidéos (en anglais) des malaises engendrés par les censures :

- Vidéo de Zukerberg devant Ben Sasse (sénateur Tee Party républicain du Nebraska) contraint de définir un discourt de haine.

- Vidéo du chargé de communication Google devant Dan Crenshaw (député libertarien républicain du Texas) obligé de justifier la censure injustifiée de PragerU.

- Video de John Stossel qui interroge les censurés des médias sociaux controversésaux USA