La « Charte de la transparence » et la discrimination positive.

"Il a fallu parfois user de la « discrimination positive » pour permettre aux femmes de sortir de l’ombre, notamment de celle de leur mari.«

La discrimination positive est une monstruosité influencée par l’idéologie progressiste du marxisme culturel ayant abouti à la promulgation de la loi raciste américaine des années 1960, l »affirmative action« , qui permet d’embaucher une personne non plus pour ses compétences et son savoir-faire, mais pour sa couleur de peau et son sexe. Elle s’introduit désormais en France pour éradiquer progressivement le mâle blanc de la société.



»À compétences égales, et bien désolé, on choisira la femme, ou on choisira la personne venant de autre chose que le mâle blanc, pour être clair.«

Anne Lauvergeon, PDG d’Areva



»A la tête de la haute administration, on a principalement des hommes, blancs, qui ont fait l’ENA. On manque terriblement de diversité dans les parcours. Quand tout le monde a le même logiciel il n’y a plus d’intelligence collective."

Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur Twitter le 6 janvier 2019

"Il ne faut pas que les acteurs de l’Intelligence Artificielle (IA) ne soient pas trop comme ce que je suis devant vous : des mâles blancs quadragénaires"

Emmanuel Macron conférence sur "l’Intelligence artificielle au service de l’humanité" au Collège de France à Paris le 29 mars 2018.



Emmanuel Macron, concernant le rapport Borloo sur les banlieues, « Ça n’aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s’échangent un rapport ».

« On a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que cela change »

Delphine Ernotte - présidente de France Télévisions

"Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat, à la fois évident et courageux. L’homme blanc de plus de 50 ans", vous vous en souvenez ? Tu n’es plus seule. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu’au sein de mon ministère. Je n’aurai pas de tabou.«

Françoise Nyssen - Ministre de la Culture jusqu’en 2018

»L’Oréal fait de la discrimination positive et l’assume. Aujourd’hui, lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d’origine étrangère, il a plus de chance d’être recruté que celui qui porte un prénom français de souche.«

Jean-Paul Agon, PDG de l’Oréal - journal »Le Monde" 12 juillet 2007

La militante raciste, des « Indigènes de la République », Maboula Soumahoro : « L’homme Blanc ne peut pas avoir raison contre une Noire et une Arabe »