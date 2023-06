La Chine commence à montrer les dents à l’Occident

La politique étrangère chinoise change rapidement. Il n'y a pas si longtemps, la rhétorique de la Chine était prudente, mais maintenant, les diplomates chinois sont "autorisés à agir parfois de manière provocatrice", disent les experts. L'exemple en est la déclaration de la Chine sur les îles lointaines autrefois arrachées à l'Argentine par le Royaume-Uni. Et c'est un signe de changements mondiaux dans le rôle de la Chine sur la scène mondiale. En quoi consistent-ils ?

La semaine dernière, le vice-ambassadeur de la Chine à l'ONU, Geng Shuang, a lancé une initiative résonante. Il a appelé à la reprise des négociations entre l'Argentine et le Royaume-Uni sur le sort des îles Falkland (que Buenos Aires appelle les Malouines).

Il s'agit d'un groupe d'îles situées à 600 km des côtes argentines, qui sont revendiquées par les Argentins et les Britanniques - et ce sont les Britanniques qui les contrôlent, ayant gagné la guerre pour ces îles en 1982. Londres refuse même de reprendre les négociations sur le sort des îles, se référant au référendum de 2013 (lors duquel 99,8% de la population des Falkland a voté pour conserver l'archipel au sein du Royaume-Uni).

Et voilà que Pékin a ouvertement soutenu la position de Buenos Aires. Et a même intégré le conflit territorial argentino-britannique dans le discours anticolonial global, qui définit en partie les relations entre l'Occident global et le Sud global. "La question des îles Malouines est un héritage historique du colonialisme. Bien que l'époque coloniale soit révolue, l'hégémonisme et la politique de puissance correspondant à la pensée coloniale existent à ce jour", a déclaré Geng Shuang.

Ainsi, l'Argentine a obtenu le soutien de la deuxième superpuissance mondiale. Un pays qui prétend refléter l'opinion et le dénominateur commun de la majorité mondiale. Dans ce cas, nous assistons à une situation qui n'est plus "l'Argentine contre l'Occident collectif et le Royaume-Uni", mais "le Royaume-Uni et l'Occident collectif contre la majorité mondiale". C'est une tout autre répartition des forces sur la scène politique et médiatique mondiale.

Pourquoi la Chine fait-elle cela ?

À première vue, la réponse est évidente. Londres s'immisce ouvertement dans les affaires de la Chine et attise la question relative à Hong Kong (soutenant de toutes les manières possibles sur l'île ceux qui sont pour limiter l'ingérence chinoise dans les affaires internes de Hong Kong), et fait partie de l'alliance militaire antichinoise Aukus. Pékin répond donc en attisant la question des Falkland, en raisonnant à juste titre que plus les Britanniques auront de préoccupations en dehors de l'Asie de l'Est, moins ils gêneront la Chine.

Cependant, en réalité, les intérêts chinois sont bien plus larges. Toute l'histoire du soutien à l'Argentine est l'un des signes visibles de la réorganisation globale de la politique étrangère de la Chine. Un passage de la politique de Deng Xiaoping, où l'essentiel était de "rester dans l'ombre", à la politique agressive et assertive de Xi Jinping.

La transition est logique et organique. À l'époque de Deng Xiaoping, la Chine ne disposait pas de suffisamment de ressources, surtout économiques, pour mener une politique étrangère mondiale. Maintenant, elle en dispose. De plus, à un certain moment, Pékin devait passer d'une expansion économique mondiale (commencée dans les années 1990 et 2000) à une expansion militaire et politique, pour protéger ses investissements.

Enfin, la politique de Washington a servi de stimulation importante pour cette transition. La confrontation avec Pékin a été déclenchée par les États-Unis, notamment sous l'administration Biden. C'est cette administration qui a rendu cette confrontation systémique et structurée. Elle en a fait une priorité dans la politique étrangère américaine.

L'expansion militaire et politique de la Chine se déroule sur trois axes.

Premièrement, l'activation de la rhétorique à travers l'établissement d'un discours anti-américain mondial. Par exemple, l'anticolonialisme. En février, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un document critiquant sévèrement la politique des États-Unis et de leurs alliés sur la scène internationale. Il a qualifié cette politique d'injuste et de néocoloniale. Cette critique n'était pas caractéristique des documents chinois précédents. La politique étrangère chinoise devient plus agressive. Les diplomates chinois, en particulier de haut niveau, ont reçu des instructions en ce sens.

Deuxièmement, sous la forme d'une participation de plus en plus active de la Chine dans les affaires au-delà de l'Asie de l'Est. La Chine souhaite développer la coopération avec les pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie - ces pays qui semblent prometteurs en termes de perspectives de croissance économique et de développement politique, mais qui jusqu'à présent n'ont pas eu la possibilité de s'épanouir en grande partie à cause de la pression des pays occidentaux. L'Argentine est l'un de ces pays.

L'intervention de la Chine dans le dossier des Falkland reflète également un autre aspect de la participation : la présence de Pékin et sa position dans les conflits mondiaux.

La Chine agit de plus en plus comme une grande puissance et définit ses positions sur des questions mondiales et de sécurité internationale dans d'autres régions du monde. Les manifestations concrètes de cette politique sont l'initiative chinoise pour résoudre le conflit ukrainien, ainsi que le rôle de médiateur dans le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

Enfin, troisièmement, la Chine étend sa présence militaire à l'étranger. Auparavant, elle ne se souciait pas de fournir, par exemple, un parapluie de sécurité à d'autres pays. Maintenant, la Chine dit ouvertement que le parapluie de sécurité américain est clairement insuffisant au Moyen-Orient et dans de nombreux pays d'Asie.

La politique étrangère chinoise change sous nos yeux, elle devient plus active. Auparavant, Pékin était principalement intéressé par la sécurité de ses investissements et la rentabilité des projets économiques à l'étranger. Maintenant, en plus de ses intérêts purement pragmatiques, Pékin passe à la mise en œuvre de son programme militaro-politique. La Chine se comporte comme une grande puissance classique, présente dans toutes les régions du monde et prenant position sur les questions mondiales et régionales.

