La Chine déclare : les États-Unis sont la menace directe pour l’ordre international

Les faits ont prouvé plus d'une fois que les États-Unis sont la menace directe pour l'ordre international et le coupable des turbulences régionales.

Le ministère chinois de la Défense vient de publier il y a quelques jours une déclaration directement liée à la crise de Taïwan, mais dont les implications diplomatiques, politiques et militaires vont bien au delà. On y lit notamment :

"Les faits ont prouvé plus d'une fois que les États-Unis sont la menace directe pour l'ordre international et le coupable des turbulences régionales." Les faits dont parle la Chine sont longue litanie de guerres : 222 guerres en 246 années d'existence depuis 1776 !

La nation qui se présente comme le phare du monde ''libre'', est de fait un renard qui exige de pouvoir croquer les poules à sa guise dans le poulailler, en exigeant la soumission de tous devant les intérêts exclusifs des États-Unis, se comportant ainsi comme une bande de voyous qui terrorise en permanence les nations qui n'ont pas les moyens de se s'opposer à leurs diktats.

Les États-Unis sont donc persuadé qu'ils occupent une place spéciale parmi les nations du monde, et qu'en conséquence, toute atteinte à l'hégémonie américaine est dès lors considérée comme une menace existentielle qui doit être détruite . La déclaration de GW Bush "Vous êtes soit avec nous, soit contre nous", prononcée après le 11 septembre, était une menace adressée à l'ensemble des nations, avait le mérite de la franchise.

Les chinois l'affirment : Les faits ont prouvé plus d'une fois que les États-Unis sont la menace directe pour l'ordre international et le coupable des turbulences régionales.

Les chinois, sont rarement aussi direct, et cette déclaration chinoise reflète la gravité de la situation dans le monde, et les chinois en font porter la responsabilité aux américains, pas aux russes !

Les chinois ne s'y trompent pas, en effet le lieutenant général James Bierman, le plus haut général des marines américains au Japon a déclaré dans une interview au Financial Times le 8 janvier, que les ''succès remportés'' (succès qui restent à démontrer) par les États-Unis et l'OTAN contre la Russie en Ukraine étaient le fruit d'une planification et de préparatifs préalables , "préparer le terrain" pour la guerre, c'est exactement ce que fait le Pentagone au Japon et en Asie, a-t-il expliqué, pour se préparer à un conflit avec la Chine au sujet de Taïwan.

"Pourquoi avons-nous atteint le niveau de succès que nous avons atteint en Ukraine ?". Le lieutenant général James Bierman a posé une question rhétorique. Une grande partie de cela, a-t-il expliqué, est qu'après ce qu'il a appelé "l'agression russe" en 2014 et 2015, "nous nous sommes sérieusement attelés à la préparation du futur conflit : formation des Ukrainiens, prépositionnement des fournitures, identification des sites à partir desquels nous pourrions opérer un soutien, soutenir les opérations." "Nous appelons cela préparer le théâtre. Et nous mettons en place le théâtre au Japon, aux Philippines, dans d'autres endroits."

Ce général explique crûment que États-Unis tendent un piège à la Chine en l'incitant à entreprendre une action militaire contre Taïwan, de la même manière qu'ils ont provoqué la Russie pour qu'elle envahisse l'Ukraine après le coup d'État soutenu par les États-Unis en 2014 qui a renversé un gouvernement pro-russe.

Cette guerre par procuration des états-unis contre la Russie, préambule de la guerre contre la Chine à été longuement préparée, en fait les américains appliquent à la lettre la doctrine Brzezinski, exposée dans son livre : ''le Vrai Choix'' de 2004. (The Choice : global domination or global leadership, paru chez Basic Books).

Quelques extraits de la doctrine Brzezinski rendent caduque toute la propagande de l'occident américanisé tendant à diaboliser la Russie et V. Poutine.

"Quant à la Russie, malgré sa puissance nucléaire elle subit un recul catastrophique. Les États-Unis s’emploient à détacher de l’empire russe ce qu’on dénomme aujourd’hui à Moscou « l’étranger proche », c’est-à-dire les États qui autour de la Fédération de Russie constituaient l'Union soviétique''.

Brezinsky reconnaît que les américains ont été à la manœuvre pour que l'Ukraine et les autres états proches de la Russie, par l'histoire, la géographie, la culture et le peuplement, se détachent de la Russie. La nation messianique s'est arrogé le droit d'intervenir agressivement contre la Russie, pour l'affaiblir et pour affermir l'hégémonie américaine.

''A cet égard, l’effort américain porte vers trois régions clefs : l’Ukraine, essentielle avec ses cinquante-deux millions d'habitants et dont le renforcement de l’indépendance rejette la Russie à l’extrême est de l’Europe et la condamne à n'être plus, dans l'avenir, qu’une puissance régionale''.

Le cynisme et l'impudence américaine n'a pas de limite, le lecteur aura bien noté que ce livre date de 2004 ( en réalité c'est une réécriture d'un livre antérieur ), le peuple ukrainien a été sacrifié dans le seul but d'affaiblir la Russie.

''Dès 1994, Washington accorde la priorité aux rela­tions américano-ukrainiennes. Sa détermination à soutenir l’in­dépendance du pays est généralement perçue à Moscou ...comme une intrusion diri­gée contre les intérêts vitaux de la Russie''

On se demande comment serait perçue par Washington le soutien à l'indépendance du Texas et de la Californie ? ( deux états volés aux Mexique qui l'ont encore de travers) ?

''Le refus russe d’entériner le statut d'indépendance de l’Ukraine, pour des raisons historiques et politiques, se heurte frontalement aux vues américaines ''

On en revient à l'essentiel, les nations qui ne se couchent pas devant les volontés des USA sont une atteinte à la stabilité mondiale puisqu'elles remettent en cause l’hégémonie américaine.

Pour rappel, Moscou est à 600 km de l'Ukraine, Washington est à 7800 km de l'Ukraine, mais c'est à Washington que reviens le bon droit. C'est vraiment une nation exceptionnelle !

''L’Ukraine constitue cependant l’enjeu essentiel. Le processus d’expansion de l’Union européenne et de l’Otan est en cours. À terme, l’Ukraine devra déterminer si elle souhaite rejoindre l’une ou l’autre de ces organisations.... Bien que l’échéance soit encore lointaine, l’Ouest pourrait dès à présent annoncer que la décennie 2005-2015 devrait permettre d’impulser ce processus. ... Dès à présent, l’Ouest peut renforcer ses liens de coopération et de sécurité avec Kiev.''

Brzezinsky à souvent été catalogué de visionnaire, mais plus prosaïquement, les américains ont suivi à la lettre les recommandations opérationnelles de sa doctrine d'affaiblissement de la Russie, suivi à la lettre, le coup d'état de Maidan a eu lieu en 2014.

''Les États qui méritent tout le soutien possible de la part des États-Unis sont l'Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine, car ce sont tous les trois des pivots géopolitiques. En effet, le rôle de Kiev dans la région vient confirmer l’idée que l’Ukraine représente une menace pour l’évolution future de la Russie .''

Les USA sont des orfèvres dans l'art de l'inversion accusatoire, ils planifiaient les événements depuis des décennies mais accusent leurs victimes de violations du droit international et de comportement malveillant. C'est le comportement habituel des USA qui accusent toujours leurs victimes d’êtres des criminels avant de leur faire la guerre. La méthode habituelle des USA consiste à inonder le monde de fausses informations tendant à prouver que leurs cibles sont des criminels de guerre ayant commis des atrocités.

La menace que représente, non pas l'Ukraine en tant que telle, mais une Ukraine ''Otanisée et américanisée'' n'est pas une vue de l'esprit prétendument dérangé de Poutine, c'est une menace bien réelle qui a été planifiée par Washington depuis de la chute de l'URSS. Elle a été concrétisée dans la chartre américano-ukrainienne de partenariat stratégique signée le 10 novembre 2021 entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Il s’agit d’une alliance militaire offensive entre l’Ukraine et les USA contre la Russie.

Cette charte américano-ukrainienne, qui s’engage à tenir par avance la Russie pour responsable de l’agression et des violations du droit international et de son comportement malveillant continu, était une annonce de guerre imminente contre la Russie. Tout au long de l’année 2021 et dans les semaines précédant immédiatement l’invasion, le président russe Vladimir Poutine n’a cessé d’avertir que l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN et son armement par les puissances occidentales constituaient une « ligne rouge » pour la Russie et a exigé des garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l’OTAN. La réponse à été le mépris et l'insulte.

L'Ukraine otanisée, est le terrain sur lequel les américains ont choisi de mener leur guerre sans merci non seulement contre la Russie, mais aussi contre l'émergence de nations non occidentales en tant que puissances influentes dans un nouvel ordre mondial pouvant mettre en cause l’hégémonie américaine. L'intervention russe ne pouvait être différée.

Une défaite de la Russie en Ukraine serait une menace directe pour sa sécurité, sa souveraineté, voire sa survie. A contrario, faire reculer les forces de l'OTAN en Ukraine sera la plus importante victoire pour la Russie, la Chine et les nations voulant se soustraire à l'ordre mondial dicté par les États-Unis .