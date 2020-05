La Chine entame sa conquête spatiale avec une station habitée

@cedricx

Pardonnez -moi , mais vous ne devez pas connaître votre sujet , vous devriez , aller suivre des cours , pour comprendre la géopolitique du Proche et Moyen-Orient. Vous êtes un peu léger pour ne pas dire plus.

Je pourrais vous donner une liste de quatre pages , sur les différentes guerres entre pays arabo-musulmans et révoltes écrasées dans le sang.

Sans remonter a la succession du prophète , et les assassinats des trois califes sur quatre ,les Ommeyyades et les Abbassides, la colonisation des pays arabo-musulmans par les Ottomans pendant plus de quatre siècles etc.

Ces pays ne peuvent vivre ,que sous des pouvoirs forts et dictatoriaux. Depuis les indépendances , plus de 63 coups d’Etat et de guerres civiles ont jalonné le monde arabo-musulman. Uniquement pour qu’une poignée d’individus s’accapare du pouvoir. Pas un seul Etat arabo-musulman n’ a échappé au renversement du pouvoir à l’exception de l’Arabie saoudite et la Jordanie, bien que ce dernier pays n’a pas été a l’abri. Tous les pouvoirs sont issus de coups d’Etat et toutes les monarchies , pour se maintenir au pouvoir , se disent de la famille du prophète Mohammad. Pour abrutir les peuples dont le seul ciment est la religion.

Quelques dates non exhaustives pour vous rafraîchir un peu la mémoire.

-En Algérie , Boumédienne a renversé Ben Bella. La guerre civile algérienne, lors des « années de plomb » a fait 200 000 morts .

-Au Maroc, plusieurs attentats contre Hassan II.

En Syrie , c’est a la suite d’un coup d’Etat que Hafez Al-Assad a pris le pouvoir en 1970. En 1982, le même dictateur Hafez Al-Assad a écrasé la ville de Hama en massacrant plus de 35 000 à 40 00 syriens. Son fils Bachar Al-Assad , hérite du pouvoir et devient le bourreau de son peuple , en massacrant plus de 500 000 syriens avec l’aide de ses parrains , Russes et Iraniens. Et cela n’est pas fini.

La Guerre civile libanaise a fait plus de 150 000 morts. Sans parler du Soudan, Somalie , Bahrein , Irak , coup d’Etat en Egypte etc . Plusieurs guerres au Yemen , dont celle d’aujourd’hui , qui oppose les Houthis chiites a une coalition arabo-musulman, sunnite. Plus de 150 000 morts

Quant a la Libye , c’est la Ligue Arabe , incapable de régler le conflit , entre le dictateur libyen ( arrivé au pouvoir , lui aussi a la suite d’un coup d’Etat) et les révoltés libyens. qui a sollicité , l’ONU , et c’est par la RESOLUTION 1973, de mars 2011 , que le Conseil de sécurité, auquel a participé la Ligue Arabe avec le consentement de l’OCI ( organisation de la coopération islamique qui a donné quitus pour l’intervention en Libye.

Israël n’est pour rien , dont les massacres des arabo-musulmans, ils se suffisent à eux seuls.