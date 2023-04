La Chine envoie des avions et des navires de guerre vers Taïwan

18 avions de guerre et 4 navires vers Taïwan pour l’occasion…

La Chine a mis ses menaces à exécution en annonçant des représailles à la suite de la tournée de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis et chez ses alliés d’Amérique centrale, qui dure maintenant depuis quelques jours. Samedi, l’Armée populaire de libération (APL) a envoyé 18 avions et quatre navires en direction de l’île autonome.

Mme Tsai a atterri à New York mercredi et se trouve actuellement en Amérique centrale, plus précisément au Guatemala et au Belize, après quoi elle est attendue à Los Angeles pour une réunion prévue avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy. La visite de M. McCarthy pourrait s’avérer la partie la plus controversée de son voyage.

Pékin a mis en garde contre une réaction encore plus forte si la dirigeante taïwanaise décidait d’organiser la rencontre avec McCarthy.

Seuls 13 pays dans le monde entretiennent actuellement des relations diplomatiques officielles avec Taïwan.

Alors que les violations par l’APL de la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, voire de la ligne médiane du détroit de Taïwan, ont été hebdomadaires pendant la majeure partie de l’année écoulée, la Chine a intensifié ses vols ces derniers jours.

Reuters a rapporté vendredi que « neuf avions chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan vendredi pour effectuer des patrouilles de préparation au combat, a déclaré le ministère de la défense de Taïwan, quelques jours après que Pékin ait menacé de prendre des mesures de rétorsion si la présidente Tsai Ing-wen rencontrait le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy« .

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré avoir déployé ses propres avions et navires pour surveiller les mouvements de l’Armée populaire de libération (APL), mais il a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une « escalade des conflits ou d’une source de différends » avec la Chine. »

« Le déploiement de forces par l’armée communiste a délibérément créé des tensions dans le détroit de Taiwan, non seulement en sapant la paix et la stabilité, mais aussi en ayant un impact négatif sur la sécurité régionale et le développement économique », a ajouté le ministère, condamnant « de telles actions irrationnelles«

HAPPENING NOW : Taiwan President Tsai @iingwen arrives in Guatemala. Taiwan and Guatemala have been allies since 1960, and maintain robust commercial and trade ties. pic.twitter.com/uDRlNYzYrC — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) March 31, 2023

TRADUCTION : « A L’ORDRE DU JOUR : La présidente de Taïwan Tsai @iingwen arrive au Guatemala. Taïwan et le Guatemala sont alliés depuis 1960 et entretiennent de solides relations commerciales.«

Il convient de rappeler que l’armée chinoise de l’APL avait lancé ses plus grands exercices d' « encerclement » à tirs réels autour de Taïwan lorsque Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, s’était rendue sur l’île au mois d’août.

Il est probable qu’avant le 5 avril, date à laquelle Mme Tsai devrait rencontrer le président républicain de la Chambre des représentants, la Chine renforcera encore sa stratégie d’encerclement de l’île autonome.

Source : ZeroHedge

