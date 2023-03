La Chine peut-elle désenclaver l’Iran  ?

La récente visite du président iranien Ebrahim Raisi en Chine est un pari clair que la Chine, avec la Russie, brisera l’isolement de l’Iran et pose la question des limites du rôle attendu de la Chine, premier consommateur mondial d’énergie. Il ne fait aucun doute que la vision de la Chine pour l’Iran ne se limite pas à la question énergétique, même si elle revêt une grande importance pour Pékin.

Il s’agit également de l’orientation stratégique à long terme de la Chine. À la lumière de la guerre en Ukraine, le monde est en train de réécrire les règles de l’ordre mondial. L’importance de l’Iran pour la Chine va au-delà du commerce, du pétrole, etc.

Même si les deux parties ont des priorités différentes, les deux membres de l’Organisation de Shanghai sont importants l’un pour l’autre. L’Iran, pour sa part, est bien conscient de son importance stratégique croissante dans le cadre des efforts de la Chine pour construire un nouvel ordre mondial dans lequel elle joue un rôle clé.

Cela s’est exprimé dans le discours d’Ebrahim Raisi devant des professeurs de l’Université de Pékin, dans lequel il a déclaré : « Le nouveau monde prend progressivement forme et l’ancien ordre disparaît lentement ». Dans un article publié dans le Quotidien du peuple chinois avant sa visite à Pékin, il a souligné que les deux pays rejettent l’hégémonie et l’unilatéralisme et mettent l’accent sur le respect des droits et des intérêts de tous les pays.

Certains experts et spécialistes estiment que pour la Chine et la Russie, l’Iran représente une troisième partie dans le « triangle de fer » visant à saper l’hégémonie américaine sur le système mondial sur les plans politique, militaire et économique. L’objectivité exige de se rendre compte qu’il y a une différence entre l’aspiration et la réalité.

Par exemple, l’investissement total de la Chine en Iran l’année dernière après la signature d’un accord de coopération stratégique n’était que de 165 millions de dollars. En échange de l’accès aux ressources énergétiques nécessaires, l’investissement de la Chine en Iran dans le cadre de cet accord devrait atteindre 400 milliards de dollars sur 25 ans.

Tout le monde sait combien la sécurité énergétique est importante pour Pékin à ce stade. Certains signes indiquent que le besoin de la Chine pour l’Iran va augmenter dans un avenir prévisible, notamment en raison de la probabilité croissante d’une confrontation militaire entre la Chine et les États-Unis et du désir de la Chine de rendre l’île de Taïwan à sa souveraineté nationale.

Il s’agit d’une question complexe qui suggère une répétition du scénario de l’Ukraine. La Chine aura besoin du soutien d’autres pays de la région, comme l’Iran, d’autant plus que Washington s’efforce de constituer une coalition de voisins de la Chine en vue d’un éventuel conflit sur Taïwan.

En outre, la Chine, qui est prête à jouer un rôle central dans le monde post-Ukraine, ne peut s’abstenir de nouer des alliances solides dans une région aussi importante que le Moyen-Orient. Par conséquent, elle considère l’Iran dans une perspective stratégique à long terme.

Dans le même temps, la Chine ne veut pas que cette relation entrave son partenariat stratégique croissant avec le reste du Moyen-Orient, notamment avec les États du Golfe et Israël.

Elle cherche donc à compartimenter et à travailler en parallèle dans un réseau de relations conciliantes fondé sur l’approche de la non-ingérence dans les affaires des autres pays et la garantie de la souveraineté des États.

La Chine gère les relations au Moyen-Orient sur la base d’éviter les conflits avec les politiques et les rôles des États-Unis en particulier et de l’Occident en général, d’éviter l’influence des désaccords et des tensions entre les pays de la région et de se détourner de ces désaccords.

Mais cette politique parviendra-t-elle à rompre l’isolement international de l’Iran ? La réponse à cette question doit inclure les limites du rôle de la Chine dans la relance des négociations nucléaires, clé de la levée des sanctions occidentales contre l’Iran.

La détente entre Téhéran et les capitales occidentales n’est pas dans l’intérêt de Pékin, d’autant plus que certains éléments indiquent que la majorité de l’élite et de la population iraniennes sont pro-occidentales.

Par conséquent, toute percée dans les relations entre l’Iran et les États-Unis, surtout au milieu de la lutte qui fait rage pour le leadership de l’ordre mondial, irait à l’encontre des plans de coopération stratégique avec Pékin. Il est donc peu probable que la Chine joue un rôle influent pour convaincre l’Occident de revenir à la table des négociations avec l’Iran pour discuter de la reprise de l’accord nucléaire.

La Chine ne l’a pas fait ces dernières années lorsque les négociations étaient au point mort pour diverses raisons, mais l’Europe a joué ce rôle. Compte tenu des relations tendues entre la Chine et les capitales occidentales, la Chine n’est pas non plus en mesure de jouer le rôle de médiateur entre Téhéran et ces capitales.

La Chine n’est pas non plus intéressée par la résolution du différend sur l’accord nucléaire pour les raisons mentionnées ci-dessus. À l’heure actuelle, la marge de manœuvre de la Chine pour briser l’isolement international de l’Iran est clairement limitée. Mais les faits le confirment : La Chine aborde l’Iran avec une relative prudence.

Pékin, qui autrefois coopérait pleinement avec les sanctions américaines contre Téhéran, ne le fait plus aujourd’hui. Elle obtient plutôt de nouvelles opportunités d’agir au détriment des restrictions américaines.

Non seulement pour satisfaire ses besoins énergétiques, mais aussi pour démontrer sa nouvelle capacité à défier l’influence américaine, elle achète du pétrole iranien au mépris des sanctions américaines.

Washington lui-même, cependant, n’a pas d’autre choix que d’acquiescer aux démarches de la Chine, que ce soit pour éviter un conflit ou pour jouer ses cartes et poursuivre les intérêts américains, notamment le contrôle des prix du pétrole, même avec la contrebande de pétrole iranien sous le regard de l’Amérique.

Un autre point important est le soutien croissant de la Chine à l’Iran dans le domaine technique. L’augmentation des échanges commerciaux, économiques et industriels permettra à l’Iran de défier l’Occident avec plus d’audace et de rechercher un rôle régional et international plus large et plus actif, reflétant la rupture de l’isolement imposé par l’Occident.

Cela peut à son tour avoir des effets négatifs sur les intérêts stratégiques des États du Golfe et des États arabes.