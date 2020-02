La Chine tousse et le monde peut tomber malade

Je bosse pour le BTP et j’ai participé à la construction de quatre hopitaux et encore aujourd’hui.

Balèze de chez balèze pour construire un hopital en 10 jours « sans prévenir »... ça me laisse perplexe et pour tout dire... perplexe

Sans préparation et de longue haleine, je me demande comment ils font ? Quand on connait la technologie qu’il faut installer et de la coordination qu’il faut et je ne doute pas de la modernité de l’hospitalisation chinoise et qui plus est dans des pratiques de décontamination, ben on se demande... ???

Chaque geste doit être efficace et aucune action ne doit mal être coordonnée, autant dire et à l’arrache, pas possible...

Soit c’est un plan « urgence » qui est déjà établi et auquel cas tout est préparé d’avance et le jour du besoin ça démarre au quart de tour, soit euh je ne vois pas...

En tous cas ce n’est pas avec quelques coups de fil au matin à des entrepreneurs locaux qu’on peut faire faire ça... et si vite.

Bizarre, bizarre, j’ai dit bizarre...