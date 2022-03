La chorale des Poutinophobes agités

Ah, la presse-purée aux ordres qui entonne le champ du déshonneur : Le Figaro, Le Monde, Libération, La Croix, Le Courrier Picard et pourquoi pas ? Le Journal Des Boulistes Sans Cochonnet d’Alaska…Bref, tout ce beau monde à l’unisson crache et postillonne sur le Vlad Poutine dit Poupou - Tête dans l’guidon !

Envahir un pays ce n’est pas bien du tout ; Si on commence à fouiller sous le tapis… On y trouve du pas très ragoutant : des corrompus, des drogués, des mafieux, des oligarques pas nets, des chiens de guerre, des américains qui sentent qu’ils perdent la main de leur hégémonie, des européens caniches qui aboient, des chinois qui ne bronchent pas, un macron qui fait du vent et brasse…Bref, tous les ingrédients vers la voie lactée des grands massacres sont rassemblés pour le grand barouf final, C'est la lutte finale - Groupons nous et demain L'Internationale sera le genre humain etc…

Vous avez survécu au Covid ? Pas de panique nous avons en magasin l’Ukraine qui vous achèvera !

Pendant ce temps la presse déchainée nous informe que :

Le Figaro ci, Figaro là :

« Les Ukrainiens s’unissent dans la résistance », et on assiste, à « la naissance d’une nation » : « Trente ans après son indépendance, l’Ukraine dont les minorités représentent 22% de la population, se cherchait toujours une identité et des héros collectifs. Et voilà que le tsar russe, dont la brutalité produit avec constance des effets opposés à ceux qu’il souhaite, lui en fournit des dizaines chaque jour. » Fi donc de 2014 et de la place Maidan à Kiev, fi donc des 13 mille morts russophones de l’est assassinés par des ukrainiens de l’ouest, fascistes - pro-europe, pro-OTAN. Mais aussi, Le Figaro devrait nous parler en ces termes plus souvent des palestiniens qui se « cherchent une identité » et en face d’eux des sionistes qui « produisent de la brutalité »…Lorsqu’on touche d’énormes subventions de l’état français, il faut hurler avec la meute, c’est même fortement conseillé.

Le Monde à l’envers :

Dénonce la duplicité de Poutine… « Dans la poursuite de ses objectifs proclamés : la "dénazification" et la "neutralisation" de l’Ukraine. Il affiche le mépris de son régime pour la vie humaine, qu’il s’agisse de celle des civils ou de celle de ses troupes ; Civils qui seront les premières victimes. » La dénazification est une réalité avec toutes ces milices ayant pour fonds de commerce, le national-socialisme, les tueries, les tortures et les accointances avec le pouvoir et le crime :

- Le régiment Asov, a intégré la garde nationale ukrainienne à l’automne 2014 et est depuis financé et armé par le ministère de l’Intérieur ukrainien.

- Le Pravy Sektor, est un mouvement politique issu de l'alliance de plusieurs groupes nationalistes d'extrême-droite.

- Le Bataillon d'assaut Aidar, anciennement le 24ᵉ Bataillon de défense territoriale jusqu'en 2015, est une unité militaire spéciale formée de volontaires ukrainiens intégrée à l'armée de terre ukrainienne.

- Le bataillon Donbass est une formation paramilitaire composée de volontaires ukrainiens fondée en avril 2014 en réaction au soulèvement pro-russe du printemps dans l'Est du pays. Ce bataillon est dépendant du ministère de la défense ukrainien et de la garde nationale d'Ukraine. Depuis le bataillon s'est en partie reconverti en groupe mercenaires et sert notamment les intérêts de l'oligarque Ihor Kolomoïsky. (Sur qui nous reviendrons, car ami très proche du président actuel).

- Le bataillon Dnipro, surnommé aussi le bataillon Kolomoïsky est une unité paramilitaire spéciale formée de volontaires ukrainiens. Il est placé sous le commandement du ministère de l'intérieur d'Ukraine et intégré aux forces spéciales de polices par l’État-major ukrainien. Ce bataillon est chargé de lutter contre l'insurrection armée pro-russe à l'Est.

Tous ces « bataillons »[i] et d’autres sont liés par l’idéologie nazie, sont le bras séculier du gouvernement et des mafieux. (C’est vérifiable facilement sur internet). Donc oui, et même si ce n’est pas le but 1er de Poutine d’éliminer ces troupes de chiens de guerre, il n’empêche que pour un russe et les 22 millions de morts de la seconde guerre mondiale, c’est comme une verrue sur le visage… Le Tsar russe voit rouge !

Libération aux mains liées :

« Vladimir Poutine se joue du monde avec un nouveau record de cynisme : feindre d’accepter le principe de mise en place de corridors humanitaires, permettant l’évacuation des civils et l’acheminement de vivres et de médicaments, pour immédiatement les bombarder. On pense à Grozny, à Alep, pointe Libération, on pense surtout à demain – Odessa, Kiev et les autres villes de l’Ukraine, démocratie européenne assiégée par un dictateur qui a déjà prouvé que les règles humanitaires les plus élémentaires lui étaient totalement étrangères. » Et bé, « démocratie européenne » avec un « président » danseur en latex, cocaïné et totalement installé et vendu par les U.S et les sionistes, copain comme cochon avec l’oligarque Kolomoïsky et dont des ministères dirigent et arment des « bataillons » de voyous mercenaires… Si c’est cela une « démocratie européenne », eh bien moi j’suis Zavatta !

La Croix de boa :

« … Deux expressions du cynisme absolu, avec lequel Moscou mène ses hostilités guerrières, deux traductions supplémentaires du mépris avec lequel Poutine traite la question du droit international humanitaire émanant des conventions de Genève. » Comme aurait dit Dieudo, « les conventions de Genève ne sont valable que dans le canton de Genève, pour le reste ? C’est open bar ! ». Pourquoi la Croix oublie de s’irriter sur ce qui se passe au Yémen, en Palestine, en Syrie, en Lybie en…etc. Là, La Croix reste coite, La Croix est de bois !

Le Courrier Picard ornicar :

Evoque plusieurs scénarios qui peuvent s’entremêler… Parmi lesquels la chute de Poutine face à un peuple russe qui se révolterait. « C’est le scénario dont rêvent les Occidentaux. Mais la perspective reste confuse. Le scénario d’un successeur libéral réformateur implorant le pardon pour les pêchés de Poutine serait génial, pointe un chercheur américain interrogé par le journal, mais, poursuit-il, ce serait génial aussi de gagner au loto… » Un Loto payé en Roubles et Kopecks…Et oui, les occidentaux aimeraient avoir un Volodymir Zelensky qui exécute les basses œuvres, malheureusement, Poutine est à la tête de la Russie depuis 22 ans et sait ce qu’est une partie d’échec planétaire. De plus, il défend les intérêts de son pays, c’est pour cela que l’on peut adresser à cet homme énormément de reproches, mais pas celui de trahir sa nation… Comme un certain… à Paris, suivez mon regard.

Quant aux Boulistes d’Alaska ?

Ils ont révélé la proximité écrasante du président Volodymir Zelensky[ii] avec l’oligarque ukrainien Ihor Valeriovitch Kolomoïsky, « homme d’affaires » occupant un rôle influent dans la politique ukrainienne.[iii] A part le fait qu’il est multimilliardaire, il finance plusieurs bataillons spéciaux se battant contre les séparatistes du Donbass, dont le fameux bataillon Azov, ainsi que les bataillons Aidar, Donbass, Dnipro1, Dnepr2. Il fait l'objet de poursuites par le Comité d'enquête russe pour « organisation de meurtres, de recours à des moyens et méthodes de guerre illégaux », etc. Un mandat d'arrêt international a été demandé par la Russie, mais celui-ci a été refusé par Interpol. Avec un tel pédigrée, Interpol le laisse tranquille, vaquer…Que celui qui a dit que le monde occidental est pourri se transforme séance tenante en samovar !

Des bataillons, des chefs de guerre, un président décadent à la solde de qui paye le plus, un peuple séparé par deux langues, par deux visions du monde, un OTAN qui est passé en l’espace de 30 ans de 13 membres à 29, une Russie cernée par des bases pro américaines armées certainement d’ogive nucléaire, et what eslse ? Une Europe avec une von der Leyen qui pousse à la roue pour faire accepter la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine… Et on s’étonnera que Poutine mette les inconscients qui d’ailleurs sans être élus, dirigent l’Europe au pied du mur nucléaire…

Pour terminer, j’ai passé 6 mois en Ukraine en 2015, à Uzhgorod à l’extrême ouest du pays, j’y enseignais l’anglais. Lors de ma visite à Liv (prononcé Livib) j’y ai acheté du papier toilette à l’effigie de Poutine, car, cette partie proche de la Pologne était et est très pro Ukraine, pro Europe. Puis lors d’une visite à Odessa, j’ai eu le malheurs de dire « merci » en ukrainien (jdakouyou) au lieu du spaciba en russe, j’ai failli me prendre un gros poing sur le nez…Tout ça pour dire que la place Maidan à Kiev et l’incendie de la maison des syndicats à Odessa avaient laissé des traces dans le cœur et l’âme des habitants, très divisés par leurs différences linguistiques et culturelles. Donc, ce qui se passe aujourd’hui ne m’étonne guère, d’autant que j’avais eu la curiosité de discuter avec des jeunes hommes attirés par le paramilitaires et la nostalgie de l’entrée des troupes allemandes en juin 1941… Qui libéraient leurs grands-parents du joug stalinien.

Ils n’ont jamais oublié la grande famine des années 30 appelée « Holodomor »[iv] qui fit entre 2,5 et 5 millions de morts et donc, pour de nombreux citoyens la Russie ne représente pas le paradis sur terre.

Personnellement, j’aurai toujours dans un coin de mon cœur l’amour de ce pays, où les gens sont forts, déterminés, courageux ; Ils chantent avec leur sang et dansent avec leur âme, ils mangent des molosols et boivent de la vodka comme je pisse. Merci à toi Ukraine que j’aime.

Georges Zeter/Mars 2022

Les sources de cet article viennent principalement du site de RFI

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/revue-de-presse-fran%C3%A7aise/20220308-%C3%A0-la-une-cynisme