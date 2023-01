La CNL : une vieille dame dotée d’une vigueur exceptionnelle !

Le montage photo est de Sapiens et le dessin de Karen. Nous sommes à Vitry, Municipalité communiste historique du Val de Marne, pas loin du siège départemental de la CNL.

Beaucoup d'associations rêvent tout bas de devancer la CNL, Confédération Nationale du Logement qui caracole très largement en tête aux élections de représentants des locataires devant toutes les autres associations ayant une intervention logement.

Les chiffres des élections du scrutin de novembre décembre 2022 ne sont pas tous répertoriés mais ce que nous savons, c'est que la CNL est largement en tête.

En 2018, alors que la concurrence faisait rage, la Confédération a obtenu plus de 36% des représentants dans les Conseils d'Administration des OPH et des ESH.

Elle est présente dans 86 départements et regroupe 4600 amicales, ce qui représente 70 000 familles.

Si cette Confédération était adhérente à l'UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), elle serait une des plus grandes fédérations, la deuxième en nombre d'adhérents derrière les Familles rurales.

Pourquoi je l'ai appelée la vieille dame ?

Elle est plus que centenaire puisqu'elle est l'héritière en ligne directe de l'Union Confédérale des Locataires de France et des Colonies, l'UCL fondée en 1916.

Elle ne faiblit pas dans son combat pour un logement de qualité pour toutes les familles

Elle tient sa vigueur, de son histoire, de son engagement et de son ancrage territorial

L'histoire de la CNL, ce sont ses combats à partir de 1916 et surtout à la Libération au moment de la reconstruction pour le développement des HLM, leur construction et le maintien d'un logement de qualité et accessible .

En 1946, l'UCL fait place à la Confédération Nationale des Locataires, des usagers de l'eau, du gaz et de l'électricité lors du Congrès de la reconstruction à Levallois-Perret.

Ses détracteurs représentent l'association comme un satellite du PCF ;

C'est un jugement infondé aujourd'hui.

Comme de très nombreuses associations populaires créées à la Libération, réactivées ou en plein essor, la CNL a été dirigée par des militants communistes pendant longtemps avec un lien de proximité municipal.

Il y avait le double enjeu, celui des équipes municipales de pouvoir loger les ouvriers et leurs familles et celui des militants et militantes dans les quartiers d'obtenir un logement décent.

La CNL comme le Secours Populaire français, comme l'Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées, ex Union des Vieux de France et beaucoup d'autres associations ont pris leur indépendance depuis quelques décennies maintenant....

L'engagement de la CNL n'a jamais faibli.

La Confédération combat les politiques libérales et défend le logement public de qualité pour tous et pour toutes

Elle s'oppose aux saisies et aux expulsions, elle se prononce centre la hausse des loyers et des charges, elle refuse toute ségrégation sociale et spatiale.

Sur le terrain et dans les Conseils d'administration où elle siège, elle combat l'habitat insalubre ou indigne et n'accepte pas la privatisation des services.

Son ancrage local, c'est sa force et son pied d'argile

C'est une force par le lien qui existe entre les habitants, les locataires et la CNL.

J'ai été au tout début des années 90, vice président de l'Association des Locataires de Beauval à Meaux et j'ai pu constater que cette association confédérée était très présente sur le terrain en se battant contre les augmentations des loyers, pour que les bâtiments soient rénovés et en même temps participaient aux fêtes du quartier.

Le pied d'argile, c'est un lien distendu avec la direction nationale et parfois un relâchement de la vigilance des administrateurs élus coupés de la base à certains endroits.

Je ne jette la pierre à quiconque car d'autres mouvements ont connu le vieillissement de leurs cadres, le non renouvellement des têtes et une faiblesse des mobilisations des locataires.

Quand on prend l'évolution de la participation aux élections des représentants des locataires, il y a une augmentation de l'abstention :

Le taux de participation est passé de 19, 91% en 2014, à 15,93% en 2018.... Les premières indications montrent que l'effritement s'aggrave en 2022.

La CNL subit la concurrence, même si elle résiste, celle notamment de courants qui lui sont proches historiquement comme celle venant de l'INDECOSA CGT ou sur le terrain de la radicalité comme celle du DAL.

Les élections étant passées, je pense que l'urgence serait de créer les bases d'une action commune à tous les niveaux entre les différentes associations.

Ces initiatives unitaires existent bien au niveau national mais pas toujours à l'échelle locale.

Les élections étant passées, ne faudrait-il pas que les associations de locataires se concertent, partagent leurs informations et organisent de concert les actions contre les expulsions locatives, contre les augmentations des charges et des loyers et pour un logement de qualité pour toutes et pour tous ?

Dans ce cadre là, la CNL qui possède un ancrage important et qui peut s'appuyer sur une longue expérience peut être le catalyseur essentiel.

Jean-François Chalot