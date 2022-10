La COLERE est mauvaise conseillère

j’approuve totalement une paraphrase de votre texte

Le « bon sens » s’insère dans une nouvelle société qui n’est plus ni le capitalisme, ni le socialisme, ni le communisme, ni la dictature...et on pourrait le nommer le "bonsensisme’. Bien sûr, notre espèce humaine conserve ses défauts et ses qualités, mais à nous d’adapter notre système économique et social à l’état de notre développement, personne ne le fera à notre place.

mais toujours pas convaincu par un système qui valide le fait obligatoire que certains reçoivent plus qu’ils ne donnent, et a contrario que certains produisent plus qu’ils ne reçoivent (naturellement hors dons choisis et librement consentis)