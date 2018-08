La comédie des sanctions américaines

Le hard power des Etats Unis et de sa politique extérieure de derviche foutraque, il faut suivre. Le gendarme autoproclamé des bonnes moeurs au niveau international n’en finit pas d'imposer des sanctions de ci de là, à la Russie – le 22 aout, énième plan effectif suite à l’affaire Skripal, pourtant mise en pieces par l’étude des faits dans sa version britannique -, à l’Iran, à la Chine, au Vénézuela, à la Corée du Nord … Ca n’en finit pas.

Avec Trump le derviche tourneur, aux punitions se rajoutent les volte-faces incompréhensibles d’un sherrif oubliant ou faisant semblant d’oublier le réel. Sois gentil sur la Syrie et je négocie, dit-il en substance aux russes APRES que ses services aient obtenu un accord, signé il y a un an, sur la Syrie. Je m’assieds unilatéralement sur l’accord climat, sur le dossier du nucléaire iranien, je fais pression sur mes alliés pour qu’à leur tour ils déchirent dans les actes leurs engagements envers l’Iran – tant pis pour Total, Peugeot, Renault et l’aviation, manque à gagner énorme, Macron et l’UE feignent l’indignation mais les multinationales obéissent toutes à l'Oncle Sam.

Les sanctions ont tendance à se concentrer sur les russes, il est vrai, ainsi que les accusations d’ingérence dans les élections américaines. Renouvelant l’exercice, Trump vient en des mots à peine voilés d’accuser la Chine sur ce point numéro deux. Quand on sait comment fonctionne la non démocratie américaine, ces accusations prêtent à sourire. Mais le but n’est pas de dire le vrai mais de faire des rodomontades, de faire le show et d’occuper l’espace médiatique en le surplombant de trémolos. A force d’accuser la terre entière, les USA arrivent à la conclusion que l opinion finit par penser ce qu’on veut qu’elle pense.

Les conséquences pour les russes et les iraniens des sanctions à leur encontre sont secondaires, et sont dramatiques pour le Vénézuela. Skripal pour l’Oncle Sam c’est peanuts, ce qui compte c'est le pétrole de Maduro. Voila pourquoi on glose sur le premier et pas sur le second, l’opinion, Maduro elle s’en fout, ou c'est d’abord le Vénézuela.

Les sanctions, en général, c’est fait pour amuser la galerie et pour distraire de l’essentiel, à l’exception des pays contre lesquelles on a l'intention de faire une razzia. A ce jour seuls l’Irak puis le Vénézuela ont horriblement souffert des sanctions votées contre eux. Dans les deux cas du pétrole à foison.

Une à une grace à notre bien-aimé gouvernement, toutes nos entreprises, à la suite des deux ans de Macron à Bercy, sont vendues aux ricains, parfois aux allemands. Les sanctions contre les russes décidées par Hollande autrefois, une catastrophe pour le commerce extérieur et la balance des paiements. La France, ce pays à la découpe …