La commission « Les lumières à l’ère numérique » pour étouffer l’hydre complotiste

Encore plus que Le Pen et Zemmour, Emmanuel Macron redoute plus que tout que la désinformation vienne pourrir la prochaine campagne présidentielle. Surtout la sienne ! Le président de la République vient donc ce 29 septembre d'installer un nouveau projet contre les infox. Une commission présidée par le sociologue Gérald Bronner devra faire des propositions d'ici la fin de l'année pour lutter contre les théories complotistes.

Comme chacun sait, l'élection présidentielle est une période particulièrement importante de la vie démocratique d'un pays. Certes, ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais au moins la France peut changer de dictateur tous les 5 ans, ce qui arrive rarement dans une démocrature et sauf révolution, jamais dans une vraie dictature.

Selon l'Elysée :

« nos sociétés sont confrontées à une fragmentation du débat, un phénomène de bulles où s’enferment des individus qui ne se parlent plus, à une résurgence de discours de haine, à un recul du savoir et de la science dans certaines circonstances ».

La commission aura pour mission de travailler sur huit thématiques sous la direction de Gérald Bronner :

La régulation algorithmique ; le financement des infox ; le développement de l’esprit critique ; la liberté éditoriale des médias face à la pression de la dérégulation du marché de l’information ; les types de dispositifs juridiques possibles ; les mécanismes psychologiques et sociologiques qui conduisent à la diffusion de fausses nouvelles ; les ingérences étrangères et, enfin, « quel type de citoyenneté numérique et d’espace démocratique renouvelé peut-on penser ».

En février 2020, Emmanuel Macron prévenait déjà que la Russie « [allait] continuer à essayer de déstabiliser » le pays pendant la campagne électorale « Face à ces attaques, nous avons extrêmement peu d’anticorps »

Depuis, plusieurs initiatives ont été prises pour étouffer l'hydre conspirationniste...

"A la mi-2021, le gouvernement a créé Viginum, une agence rattachée au secrétariat général à la défense nationale et chargée de traquer la désinformation en période électorale".

"En 2018 une loi relative à la manipulation de l’information en période électorale, a conféré de nouvelles compétences au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) face aux plates-formes numériques en période électorale".

Sans oublier « Digital Services Act »

Voilà maintenant "Les lumières à l’ère numérique", une commission d'une quinzaine d’universitaires et personnalités pour renforcer l'arsenal de la macronie participeront à cette offensive anticonspirations.

Leurs noms et spécialités

Anne Muxel, est Directrice de recherches en sociologie et en science politique au CNRS (CEVIPOF/Sciences Po).

Frédérick Douzet, est Professeure de géopolitique à l’Université Paris 8 En 2017, elle a fait partie du comité de rédaction de la Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale sur nomination de Mme la Ministre des Armées.

Rose-Marie Farinella, est professeure des écoles spécialisée dans l’analyse des fake news.

Le politologue Roland Cayrol, directeur de recherche associé au CEVIPOF qui étudie la structuration de l’opinion, le rôle et l’influence des médias sur la politique, et la pratique des sondages.

Jean Garrigues, est professeur à l'Université d'Orléans. Président du Comité d'histoire parlementaire.

Laurent Cordonier, est sociologue et chercheur à la Fondation Descartes.

Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch

Aude Favre, journaliste sur sa chaîne Youtube WTFake, spécialité débunkage de fake news, option humour et détente. Auteure de documentaires et reporter depuis 10 ans.

Iannis Roder, est professeur d’histoire géographie.

Annette Wieviorka est historienne de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XX siècle.

Rahaf Harfoush, est consultante en stratégie, anthropologue du numérique et auteure de plusieurs ouvrages à succès. Son dernier livre, Hustle & Float, porte sur la culture au travail.

Rachel Khan, est une actrice, écrivaine et juriste. Elle a d'abord été une athlète de haut niveau.

Guy Vallancien, est chirurgien urologue, membre de l’Académie de médecine. "C'est le médecin qui soigna François Mitterrand, mais aussi tout ce que le Paris people compte de prostates s’est fait taper sur les doigts par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins" "pour certificat médical « mensonger » et « constitutif d’un manquement au principe de moralité »" (Le Parisien). De plus, l'urologue était à la tête du Centre du don des corps de l’université de médecine René Descartes à Paris de 2004 à 2014, dont les conditions indignes de conservation des dépouilles ont conduit à l’ouverture d’une enquête. (Libération)

Bien malin celui pourrait évaluer l'efficacité de toutes ces mesures censées réduire l'impact de la désinformation en période électorale. Le combat contre "les diffuseurs de haine et de la désinformation" semble vain, comment vaincre un monstre dont les têtes à peine coupées repoussent ?

Mais, ne rien faire c'est laisser le champ libre aux théories les plus absurdes, dans le but d'influencer toujours davantage une société française déjà extrêmement divisée, voire très fracturée. La crise de confiance dans les dirigeants s'avère profonde et on ne recollera pas les morceaux de sitôt, peut-être jamais. D'autant que le mensonge n'est pas un domaine réservé seulement aux comploteurs surtout en période d'élection, nos élites font un concours Lépine pour attirer ceux qui les écoutent. Comment s'étonner ensuite de la défiance en la politique. Bien sûr, les activistes de différentes chapelles vont encore se victimiser et crier au sabotage de leur liberté d'imagination. La routine quoi !