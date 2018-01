La Communauté internationale divisée sur l’Iran

La décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël est un cadeau gratuit aux Iraniens.

à l’auteur,

Je n’en suis pas du tout persuadé. Dans l’immédiat, les effets sont négatifs, même pour les Israéliens qui viennent de recevoir un certain nombre de missiles du Hamas dont ils se seraient aisément passés, mais si la situation est bloquée depuis tant d’années, c’est surtout parce qu’on s’efforce de ne pas voir et de ne pas dire ce qu’on voit. Les Palestiniens n’ont jamais eu les yeux en face des trous, et la plupart des états à l’ONU - je pense en particulier à la France et même à la plupart des pays européens - ont été peu à peu contaminés par cette cécité. A plus long terme, on devrait voir qu’il y avait là sinon un progrès, du moins un éclaircissement indispensable si on espère pouvoir un jour résoudre le conflit.

C’est ma seule réticence, et je trouve fort pertinente votre analyse de la situation inextricable dans laquelle l’Europe s’est fourrée. Elle voit ses intérêts commerciaux à très courts termes résultant des accords de Vienne, elle ne veut pas voir l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient, et que l’Europe, à plus longue échéance, est aussi menacée que les états du Golfe, Israël, la Jordanie, les territoires irakiens des Kurdes ou le Yémen. Pour ce qui concerne le Liban et la Syrie, déjà, les carottes sont cuites.

La situation actuelle est particulièrement confuse et préoccupante. Le spectacle donné hier, lors de la conférence de presse, par le Mussolini des Turcs et « son ami » Macron était des plus déshonorants pour la France. L’Europe est devenue le ventre mou de l’Occident ; la politique imbécile d’Obama a pris fin en Amérique mais elle paraît se prolonger ici, avec son cortège d’effets calamiteux.