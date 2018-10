La Compétition Fikra : Une Institutionnalisation de la Culture de l’Innovation

L'innovation de ces dernières années est devenue synonyme de renaissance mondiale, de développement et de compétitivité et est devenue le centre d'un sommet mondial sur l'innovation. Dubaï a accueilli les éditions 2017 et 2018 de ce sommet unique, où plus de 2 000 innovateurs se sont réunis pour parler de l'énergie durable, des villes intelligentes, de l'éducation, des soins de santé, des transports, de l'industrie et d'autres secteurs de développement.

L'innovation est la pierre angulaire du changement socioéconomique positif grâce à la technologie de pointe. Les applications de la science autour de nous suffisent pour nous informer de la valeur et de la place de l'innovation dans nos vies. L'innovation est une culture qui ne concerne pas que quelques-uns, mais tout le monde, et plus précisément, les jeunes.

L'innovation est le processus qui libère la technologie et dirige les énergies de la créativité. La tâche des institutions concernées est de fournir les cadres qui permettent ou créent l’environnement propice à une innovation à haut rendement capable de transformer les idées en véritables œuvres créatives.

L'innovation est également un indicateur de compétitivité mondial. Les pays sont classés en fonction de cet indicateur en termes de cadres institutionnels soutenant la culture de l'innovation et la disponibilité de systèmes législatifs et administratifs et d'infrastructures soutenant et stimulant l'environnement de l'innovation. Plus précisément, il s’agit d’un critère d’efficacité des plans et des politiques de développement, en particulier en ce qui concerne l’économie du savoir. Cela explique pourquoi divers pays recherchent le progrès et le développement en investissant dans les ressources humaines et en accordant une attention aux innovateurs talentueux et créatifs en leur fournissant des plateformes pour la créativité et en transformant le secteur public en un concurrent solide pour le secteur privé aussi bien qu’un partenaire.

Au Royaume de Bahreïn, une culture d'innovation prometteuse se développe et la diffusion de la culture de l'innovation est une priorité pour le gouvernement. Qu'il s'agisse d'IA ou d'autres technologies exponentielles, les idées créatives peuvent devenir réalité si elles disposent du bon environnement. C'est ce que fait actuellement le Royaume de Bahreïn, en fournissant les plates-formes nécessaires pour découvrir les créateurs et les innovateurs de la société. Une nouvelle plate-forme est Fikra, un concours d’innovation dédié aux employés du secteur public récemment lancé par Son Altesse Royale le Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, Prince héritier et Commandant suprême adjoint du Premier Vice-Premier Ministre.

Le but de ce concours est de relier diverses initiatives et programmes adoptés par le Royaume de Bahreïn dans divers secteurs du développement et des services, en vue de réaliser les visions et les directives de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa. Cela signifie que le Royaume de Bahreïn a adopté une culture de l’innovation et de la créativité en tant que moteur majeur de l’économie et un mécanisme de développement du travail gouvernemental, moteur important du développement du Royaume et d’autres pays. La culture de la connaissance est un pilier essentiel pour mettre en œuvre la vision économique de Bahreïn 2030 et renforcer la compétitivité régionale et mondiale du Royaume.

De telles compétitions sont des mécanismes d’appui institutionnel fournissant des plates-formes pour le renforcement des capacités et des innovations dans différents domaines, dans l’intérêt de la construction du pays et du renforcement de sa compétitivité en matière de développement durable. Le développement n'est plus seulement la responsabilité des gouvernements et ne vient pas du sommet de la pyramide, mais il incombe aux employés conscients des défis et capables de trouver des solutions et des alternatives innovantes dans un contexte hautement concurrentiel.

Lorsque l'innovation devient un travail institutionnel et que des visions économiques ambitieuses placent la compétitivité au sommet des priorités du gouvernement, les défis peuvent devenir des opportunités et des réalisations et une plus grande prospérité est garantie pour les générations actuelles et futures.

La compétition Fikra est une plate-forme nationale qui ajoute de la valeur au développement et à la modernisation de Bahreïn, en aidant la culture de l'innovation à se répandre dans un style de vie durable et de devenir ainsi un moteur essentiel de l'économie nationale.