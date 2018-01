La confiance de la population dans les médias revient... Et si c’était vrai !

Depuis le temps que les médias traditionnels étaient désespérés par le manque de confiance chronique des citoyens pour les pisseurs d'encre, d'images ou de sons qu'ils sont. Voilà qu'arrive comme une hirondelle au printemps, le 31e baromètre de confiance réalisé par Kantar/Sofres pour La Croix. Une éclaircie dans la grisaille médiatique ? Encore faudrait-il faire confiance dans l'outil de mesure, et ce n'est pas gagné.

Le journalisme partisan au placard

Pour commencer, le ras-le-bol des fake news et des infos douteuses balancées dans la précipitation, semble évident chez les citoyens qui souhaitent « une information fiable et vérifiée » (9 sur dix). Alors que le journalisme "porteur de solutions" n'est désiré qu'à 6%. Mais il y a quand même des gens, comme dirait Mélenchon, qui veulent un "journalisme partisan" (2%). C'est-à-dire un média qui lui dira ce qu'il doit penser et veut entendre, ce qui peut se trouver très facilement dans tous les cas de figure idéologique. À chacun ses idoles !

Internet en perte de confiance

La confiance, quel joli mot, était tombée très bas, nous dit-on dans ce sondage, moins 8 points pour la presse écrite qui est maintenant remontée à 52%. Mais c'est encore la radio qui s'en sort le mieux avec 56% (plus 4 points en un an). Même la télé deviendrait plus crédible pour les Français qui recherchent de l'information juste et indépendante. Mais seulement 48% (plus 7 points) font confiance à ce média pour la trouver. Et internet direz-vous ! Moins un point à 25%, alors que la tendance était ascendante jusqu'en 2015 avec 39%. La question posée aux sondés était... "En général, à propos des nouvelles que diffusent ces médias, vous vous dites que les choses se sont passées comme ils le racontent ?".

Pourtant, si la confiance aux médias est en hausse, 68% des sondés estiment que les journalistes non sont pas indépendants et ne résistent pas aux pressions des partis politiques. Ou encore, pour 62%, aux pressions de l'argent. Rien d'étonnant donc, à ce que les métiers de la politique et du journalisme soient dans le haut du classement des professions les plus détestées par les Français.

Le rôle de l'école pour lutter contre les fake news

N'en demande-t-on pas trop à notre éducation nationale ? Alors que majoritairement les Français jugent que l'école de la République n'est pas adaptée aux enfants. Et n'obtient que la 26ème place au classement PISA. Les citoyens estiment que l'éducation médiatique des élèves est nécessaire et qu'il "est très important d'apprendre à rechercher sur Internet des informations vérifiées et à repérer les fausses informations" à 57%. "Assez important" à 31%.

Beaucoup pourront considérer que ce baromètre, pas si avantageux que ça finalement, est une forme d'auto-promotion des médias. Lorsqu'on sait qu'une "poignée de magnats" se partagent les journaux, radios et télévision du pays et que la presse touche des subventions de l'Etat, comment ne pas comprendre la défiance des citoyens envers les organes d'informations. Les journaux vraiment indépendants sont peu nombreux, mais pour autant, l'influence du quatrième pouvoir est-elle si considérable que certains voudraient laisser croire. Puisqu'un citoyen averti et méfiant en vaut deux.

