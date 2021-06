La confrontation des Etats-Unis avec la Russie et la Chine atteint un seuil dangereux

Le général Mark Milley, président du Comité des chefs d'état-major des forces armées américaines, avertit que la concurrence avec la Chine et la Russie pourrait entraîner un "conflit entre les grandes puissances".

"Selon lui, il faut tout faire aujourd'hui pour cesser l'aggravation des relations avec la Russie et la Chine. Il suggère de prendre des mesures urgentes afin d'améliorer les relations avec ces pays, sinon tout pourrait se terminer par une guerre entre les grandes puissances", indique un article publié sur le site de Fox News Channel, une chaîne d'information américaine conservatrice.

Le général a tenu un discours, la semaine dernière, devant les diplômés de l'Académie de l'armée de l'air américaine pendant la cérémonie solennelle de remise des diplômes, en exprimant des craintes quant à la politique étrangère de Washington, explique la publication. Mark Milley est persuadé que la politique étrangère actuelle des Etats-Unis est devenue trop dangereuse et risque de provoquer des troubles majeurs à court terme si des mesures urgentes n'étaient pas prises.

Il a rappelé que depuis 76 ans les Etats-Unis et l'Europe vivaient en paix entre les grandes puissances après la Seconde Guerre mondiale. En même temps, le monde s'est retrouvé de nouveau au seuil du gouffre, alors que tout le monde feint que rien ne se passe et il n'y a aucune aggravation, qui a déjà atteint en réalité un seuil dangereux.

"En se référant aux leçons de l'histoire, il serait plus raisonnable de détacher le regard des problèmes actuels interminables pour créer les conditions pour un avenir qui empêcherait une guerre entre les grandes puissances. En ce moment, nous sommes en état de rivalité entre les grandes puissances en concurrence à la fois avec la Chine et avec la Russie. Mais la concurrence c'est mieux que l'hostilité, nous devons conserver la concurrence et éviter la confrontation entre les pays les plus puissants du monde", cite Fox News le discours de général devant 1.200 diplômés de l'académie à Colorado Springs.

L'article rappelle que les relations géopolitiques des États-Unis aussi bien avec la Chine qu'avec la Russie sont devenues plus tendues avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et tandis que les présidents russe et américain se rencontreront le mois prochain pour évoquer "l'état actuel et les perspectives des relations bilatérales", la tension dans les relations avec la Chine continue de grandir. Washington avance de plus en plus de conditions aux investisseurs chinois et tentent de restreindre le commerce avec la Chine sous prétexte que Pékin enfreint les droits des Ouïghours dans la province de Xinjiang. Cependant, en réalité le département d'Etat américain craint simplement les capacités militaires grandissantes de la Chine, tout comme de la Russie, d'ailleurs.

Pour revenir aux diplômés de l'académie militaire, Fox News note que cent d'entre eux seront mutés dans la plus jeune unité américaine, dans les forces spatiales, afin de protéger les intérêts américains dans l'espace.

"Le monde élabore aujourd'hui les nouvelles technologies, le pays qui le fera mieux que les autres obtiendra un avantage décisif au début de la prochaine guerre", a déclaré le général aux diplômés, en étant persuadé que la prochaine guerre est proche et qu'il faut s'y préparer dès maintenant.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2777