La consommation végane, une réelle solution

Je suis actuellement en BTSA "développement et animation des territoires ruraux" et dans le cadre de cette formation, nous sommes amenés à réaliser des articles sur des thèmes précis. Cette année, le thème était "consommer autrement" que j'ai dû mettre en lien avec mon sujet : le véganisme.

Le véganisme se fait connaître grâce à cette minorité de population suivant ce mode de vie. La population française reste principalement omnivore, ce qui donne peu d’importance à ce phénomène végan, qui peine à se développer.

Le phénomène végan doit bien être dissocié du régime alimentaire végétalien car souvent la différence n’est pas faite entre les deux. En effet, comme le décrit le livre Le véganisme de Valéry Giroux, chercheuse en philosophie et militante pour les droits des animaux québécoise et Renan Larue, auteur de Le végétarisme et ses ennemis et professeur de littérature française, « les véganes s’efforcent ainsi d’éviter tout produits, tout service et toute activité impliquant l’exploitation d’animaux […] Or, on peut tout à fait être végétalien sans être végane ; on peut choisir de ne manger aucune nourriture d’origine animale (pour des raisons de santé, par exemple), mais accepter de porter du cuir, de visiter des zoos ou d’assister à des corridas ».

Aujourd’hui, ce régime est suivi par une minorité d’individus, « les estimations font généralement état d'une fourchette de 3 à 5% pour les végétariens et de 1 à 2% pour les véganes » , comme le dit Jessica Berthereau, journaliste indépendante au journal Les Echos. Même si le véganisme évolue de plus en plus et les habitants s’interrogent sur leur consommation alimentaire, la surconsommation de viandes reste très impressionnante. On pourrait donc se demander si ce mode de vie est une consommation responsable ou juste une tendance, qui va se dissiper au fur et à mesure des années.

Pour le bien être animal

Celui-ci joue un rôle important dans la vie d’une personne végane et c’est la principale raison pour laquelle une personne devient végane. Cet intérêt pour les animaux est caractérisé par le mouvement antispécisme. « Ce terme désigne toute discrimination fondée sur des critères d’appartenance à une espèce biologique donnée. Construit par antithèse, le néologisme anglais antispeciesism, rassemble dans un même rejet toutes les affirmations sur l’incommensurabilité de l’espèce humaine avec le reste du règne animal, et sur l’existence, au sein de celui-ci, de catégorisations justifiant de traitements différenciés entre les êtres et groupes ainsi constitués. Les militants qui se revendiquent de l’antispécisme contestent et remettent précisément en cause cette forme spécifique de discrimination, qui place l’espèce humaine au centre et au sommet de l’ensemble des espèces du monde vivant. L’antispécisme s’oppose ainsi à nombre de conceptions ou philosophies de la nature, à commencer par la vision cartésienne, engageant les hommes à se rendre « comme maîtres et possesseurs de la Nature » comme nous l’explique la définition d’antispécisme de l’Encyclopédie Universalis. On retrouve ce mouvement lors de manifestations, de films ou encore d’affiches.

Pour l’environnement

Le fait de consommer de la viande n’a pas seulement un impact sur les animaux, mais cela met aussi en danger notre planète et notre environnement dans lequel nous évoluons au quotidien. En effet, « les exploitants incendient volontairement, ce qui permet de fertiliser le sol par les cendres et, bien sûr, d’obtenir de nouvelles surfaces. Environ 2/3 des forêts brûlées au Brésil le sont pour créer des pâturages pour le bétail, ou pour créer à perte de vue des champs de soja, généralement génétiquement modifiés, destinés environ à 80 % à nourrir le bétail, surtout en Chine et en Europe […] L’élevage est responsable de 59 % de l’ensemble des émissions de CO2 dues à l’agriculture » nous explique Jérôme Segal, essayiste, historien et maître de conférences franco-autrichien, dans son livre Tous véganes ? De plus, à cause de ses élevages, les ressources naturelles s’épuisent au fil des années, ce qui met en danger les générations futures qui en auront besoin : « On arrive ainsi, pour 1kg de bœuf à 15400 litres d’eau. Pour le kg d’agneau, 10400 litres ou encore 6000 litres pour le kg de porc » montre Jérôme Segal.

Pour notre santé

Enfin, cette consommation de viande a aussi un impact sur notre santé. « Depuis 2015, l’OMS a placé les produits transformés à base de viande (charcuteries, cordons-bleus, nuggets, etc.) dans le groupe 1 des cancérigènes, avec le tabac, tandis que la viande rouge est placée en 2A, avec les produits probablement cancérigènes […]. Il y a eut une épidémie de grippes qui trouve leurs origines dans les épizooties au sein des élevages », ajoute Jérôme Segal. Au-delà des maladies provoquées par ces viandes transformées et nuisible pour notre santé, cette surconsommation de viande est aussi très présente dans les fast-foods. Si on regarde le nombre de personnes atteintes d’obésité aux États-Unis due à cette surconsommation dans les fast-foods, les chiffres font froids dans le dos. « On compte 672 millions d’adultes atteints d’obésité, soit 1 adulte sur 8, en partie à cause de la consommation de viande » conclut Jérôme Segal. Une nouvelle preuve qu'un changement de consommation s'impose.

Bibliographie

Alternatives Économiques [en ligne]. « La cote du boeuf en baisse ». La revue dessinée n°3, Oblik. 29 juillet 2020. https://www.alternatives-economiques.fr/cote-boeuf-baisse/00093269

Alternatives Économiques [en ligne]. « Repère : viande et effet de serre ». Alternatives économiques, 1er mai 2011. https://www.alternatives-economiques.fr/repereviande-effet-de-serre/00074900

Berthereau Jessica. Demain tous véganes ?, Les Echos, 2 mars 2018. Disponible sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/demain-tous-veganes-1019941

Kian FR Cloé. « BILAN : vegan depuis 6 ans | la vérité ». Youtube [en ligne]. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=cO0OLn6qrpQ

Carrié Fabien, « ANTISPÉCISME », Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL :

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/antispecisme/

Gibert Martin. "Voir son steak comme un animal mort". Lux. 2015. 251 pages.

Giroux Valéry, Renan Larue. "Le véganisme". Que sais-je ? 2019. 128 pages.

Info ou Mytho ? « C'est quoi, la consommation ? - 1 jour, 1 question ». France TV & Milan Presse [en ligne]. 18 mai 2015. https://www.youtube.com/watch?v=TTEe9NmlBp8

Ségal Jérôme. "Tous véganes ? Manifeste pour un véganisme éclairé". Yves Michel. 2021. 91 pages.

Veganpratique [en ligne]. « Aliments clés et pyramide alimentaire ».L214. https://veganpratique.fr/conseils-nutrition-vegetalienne/aliments-cles-veganisme/