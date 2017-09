La Consultation publique de l’Autorité de Sûreté Nucléaire doit s’interpréter comme un appel de détresse

@bibou1324

Bibou, je ne vois pas en quoi cet article est redondant avec le précédent. Tous les abonnés à la revue de presse/ASN/AREVA de Goocle-Actualités auront deviné mon objectif, car le référencement ne dure que quelques jours. Il faut donc réactiver l’intérêt. Par ailleurs certains de mes interlocuteurs étaient en vacances lors de cette parution, il fallait que je me rappelle à leur bon souvenir.





En ce qui concerne son impact et/ou son efficacité, vous vous trompez grandement et n’avez aucune idée de ce qu’il déclenche en quelques heures dans des officines qui ont pourtant le dossier depuis des années.





Rassurez-vous si vous aviez aimé le premier article...vous allez adorer les deux suivants. Mais chaque chose en son temps.





Cordialement





PS : Pour votre information, cela fait quatorze longues années que j’essaie de faire comprendre ce qui s’est passé entre Michel-Yves Bolloré et le directoire d’AREVA entre 2002 et 2006. Mais « les idées reçues ont la vie dure ». Cela fait par exemple 50 ans que scientifiques et archéologue ont démontré que la bataille d’Alésia n’a pas eu lieu là où Napoléon III l’a décidé et, malgré tout, des centaines de milliers de touristes viennent s’y recueillir chaque année.